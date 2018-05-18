Сергей Скрипаль покинул больницу в Солсбери

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, который проходил лечение после отравления нервно-паралитическим веществом, выписан из больницы. Об этом сообщили Sky News в Министерстве здравоохранения Великобритании.

В ведомстве не рассказали, куда направится Скрипаль для реабилитации, сославшись на право сохранения конфиденциальности всех пациентов. Однако уточнили, что при отравлении нервно-паралитическим веществом человека необходимо не только стабилизировать, но и поддерживать в таком состоянии, чтобы организм мог справиться с последствиями воздействия яда.

В больнице в Солсбери сообщили, что Сергей Скрипаль будет восстанавливаться вне стен медицинского учреждения.

Как писал «Новый День», 4 марта в британском городе Солсбери были госпитализированы Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они находились в критическом состоянии из-за отравления. Спустя неделю со дня отравления премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» (А-234), разработанным в России. В Москве решительно отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем ОЗХО.

Юлия восстановилась быстрее и покинула больницу еще в апреле. Британские власти не позволили российским дипломатам встретиться с ней. Ее местонахождение тщательно скрывается.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила британские власти в похищении россиян. По ее словам, так можно оценивать неоднократный отказ Великобритании в консульском доступе к Сергею и Юлии Скрипаль.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

Лондон. Другие новости 18.05.18

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