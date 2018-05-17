Немецкое СМИ: Германия передала формулу «Новичка» странам НАТО в 90-е

Образец нервно-паралитического вещества «Новичок» оказался в руках немецкой разведки в начале 1990-х годов, что позволило химикам ФРГ выяснить его формулу. Об этом пишет газета Zeit. По данным издания, проба оказалась в Германии благодаря перебежчику из бывшего СССР, который был завербован разведкой.

После этого образец был доставлен в лабораторию в Швеции, где планировалось провести детальный анализ вещества. Обратно разведка Германии получила лишь конечную формулу «Новичка». Издание отмечает, что нынешнее местонахождение пробы неизвестно, а власти Швеции не смогли оперативно ответить на данный вопрос.

Берлин поделился формулой с союзниками по НАТО, которые стали производить боевое отравляющее вещество в малых количествах, пишет газета.

Как писал «Новый День», 4 марта в британском городе Солсбери были госпитализированы Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они находились в критическом состоянии из-за отравления. Юлия выписана из больницы, ее отец идет на поправку. Спустя неделю со дня отравления премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» (А-234), разработанным в России. В Москве решительно отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем ОЗХО.

Отметим также, что с обвинениями Лондона в адрес России не согласилась Чехия. Президент страны Милош Земан заявил, что одно из оборонных НИИ производило и испытывало отравляющее вещество А-230, которое военная разведка классифицировала как «Новичок».

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 17.05.18

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