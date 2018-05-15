Россиян задерживают и допрашивают при въезде в Великобританию

Российское посольство в Лондоне сообщило, что граждан РФ при въезде в Великобританию задерживают и допрашивают британские пограничники. Дипломаты рекомендуют россиянам, которые столкнулись с такими проблемами, обращаться в посольство.

«В Посольство России в Лондоне стали поступать сообщения о немотивированных задержаниях и допросах сотрудниками Пограничной службы МВД Великобритании и полиции российских граждан, прибывающих сюда на законных основаниях, то есть при наличии британской визы», – говорится в сообщении дипмиссии.

Тем, кто столкнулся с подобными проблемами по прилету на туманный Альбион, советуют сообщить об этом по электронной почте посольства РФ.

Напомним, отношения между Лондоном и Москвой осложнились после покушения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Британские власти обвинили в отравлении Россию, в свою очередь российское правительство отрицает какую-либо причастность к произошедшему.

Москва, Служба информации РИА «Новый день»

Москва. Другие новости 15.05.18

В мэрии Екатеринбурга анонсировали новые выделенки на дорогах. Одну из них ГИБДД не согласовала. / Рабочие из Екатеринбурга начали снос сгоревшего ТРЦ «Зимняя вишня». / Паводок разгулялся: в районе Якутска ледовые заторы, пострадали 11 населенных пунктов. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»