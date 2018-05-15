российское информационное агентство 18+

Бульварное чтиво

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 21 мая 2018, 16:16 мск

Новости Общество

Россиян задерживают и допрашивают при въезде в Великобританию

Российское посольство в Лондоне сообщило, что граждан РФ при въезде в Великобританию задерживают и допрашивают британские пограничники. Дипломаты рекомендуют россиянам, которые столкнулись с такими проблемами, обращаться в посольство.

«В Посольство России в Лондоне стали поступать сообщения о немотивированных задержаниях и допросах сотрудниками Пограничной службы МВД Великобритании и полиции российских граждан, прибывающих сюда на законных основаниях, то есть при наличии британской визы», – говорится в сообщении дипмиссии.

Тем, кто столкнулся с подобными проблемами по прилету на туманный Альбион, советуют сообщить об этом по электронной почте посольства РФ.

Напомним, отношения между Лондоном и Москвой осложнились после покушения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Британские власти обвинили в отравлении Россию, в свою очередь российское правительство отрицает какую-либо причастность к произошедшему.

Москва, Служба информации РИА «Новый день»

Москва. Другие новости 15.05.18

В мэрии Екатеринбурга анонсировали новые выделенки на дорогах. Одну из них ГИБДД не согласовала. / Рабочие из Екатеринбурга начали снос сгоревшего ТРЦ «Зимняя вишня». / Паводок разгулялся: в районе Якутска ледовые заторы, пострадали 11 населенных пунктов. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

Немецкое СМИ: Германия передала формулу «Новичка» странам НАТО в 90-е

Метки / Европа

Великобритания призывает ужесточить антироссийские санкции из-за «грязных денег»

СМИ: Абрамович остался без британской визы

«Хозяин мира»: в Германии определили статус Путина

Королевская свадьба в Британии: принц Гарри женился за $45 млн

Европа взбунтовалась против США: Брюссель официально отказался поддерживать санкции против Ирана

Союзник России в Европе: Италия готовится к отмене антироссийских санкций

Во Франции предотвратили теракт со взрывчаткой и ядом

Французский адмирал расписался в Вашингтоне в лидерстве флотов России и Китая

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Общество, Россия, Европа,

Новости партнеров