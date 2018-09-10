Великобритания может аннулировать визы 700 российских богачей

Лондон пересматривает визовую политику в отношении российских олигархов. Британские чиновники пытаются сократить влияние Кремля после отравления Скрипалей. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники в Министерстве внутренних дел Великобритании.

На фоне растущей напряженности между Москвой и Лондоном британские власти изучат условия выдачи 3000 виз первого уровня, полученных до 5 апреля 2015 года. Из них около 700 были выданы состоятельным гражданам России, пишет издание.

«Мы не исключаем дальнейших изменений в процедуре выдачи виз инвестора первого уровня, чтобы гарантировать, что допуск в страну отдельных лиц не угрожает национальным интересам. Правительство контролирует все иммиграционные визы и имеет возможность аннулировать документ, в случае доказательства серьезных нарушений», – сообщил источник.

Предполагается, что визы инвестора первого уровня зачастую выдавались коррупционерам, которые незаконно сколотили свое состояние. В таких случаях проверка источников проводилась крайне редко.

«За этот период более 3000 человек получили британские визы в обмен на инвестиции в 1 млн фунтов, – рассказали в антикоррупционной организации Transparency International. – Наши исследования показали, что почти четверть из них были из России, государства, где наблюдается высокий уровень коррупции. Это может означать, что более 700 богатых россиян получили британскую визу в период с 2008 по 2015 год без надлежащей проверки источника их богатства».

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

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