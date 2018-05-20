СМИ: Абрамович остался без британской визы

Известный российский олигарх Роман Абрамович, который регулярно входит в рейтинг богатейших жителей Великобритании, остался без британской визы. Именно это могло послужить поводом для его отсутствия на вчерашнем финале кубка Англии с участием футбольного клуба «Челси», которым владеет бизнесмен, передает The Bell.

По сведениям источников издания из окружения олигарха, британская виза у Абрамовича истекла больше трех недель назад, а новую – ему не выдали.

Другой источник, на который ссылается издание, утверждает, что официального отказа в выдаче новой визы не поступало, власти Британии продолжают рассматривать документы Абрамовича.

Представители бизнесмена и Home Office (департамент правительства Великобритании, который отвечает за иммиграционный контроль) отказались от комментариев.

Как известно, Абрамович является владельцем английского футбольного клуба «Челси» с июля 2003 года. Помимо этого в Лондоне зарегистрирован металлургический холдинг Evraz, в котором Абрамовичу принадлежит 30,76% акций. В собственности олигарха также недвижимость в столице Великобритании, в числе которых особняк на улице Кенсингтон-Пэлес Гарденс и дом на Честер сквер, а также две квартиры.

Как сообщал «Новый День», в марте авторитетная на Западе британская газета The Times предположила, что Абрамович вполне может лишиться лондонского футбольного клуба «Челси», которым он сейчас владеет. Издание полагает, что на такие действия Лондон может пойти, применив к олигарху санкции по «делу Скрипаля».

Лондон, служба информации РИА «Новый День»

Лондон. Другие новости 20.05.18

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