Франция требует от Абрамовича 1,2 млн евро налогов

Российский олигарх Роман Абрамович должен доплатить налог на элитную недвижимость в размере 1,2 млн евро. Такое постановление вынес Верховный суд Франции.

Речь идет об особняке Шато-де-ла-Кро, который расположен на юге страны, на мысе Антиб, пишет Bloomberg. Ранее Абрамович подавал иск к французским налоговикам. Бизнесмен был не согласен с оценкой стоимости недвижимости.

Однако Верховный суд претензии миллиардера отклонил. Налоговая служба оценила стоимость дома в 41 тысячу евро за квадратный метр, основываясь на данных продаж подобных особняков в 2004 году.

Таким образом, судья пришел к выводу, что Абрамович в 2006-2007 годах не доплатил налог на имущество в размере 1,2 млн евро.

Шато-де-ла-Кро известен тем, что там в разное время проживали коронованные особы. В частности, в особняке жил отрекшийся от престола британский король Эдуард VIII, британский король Леопольд III, король Египта и Судана Фарук I, последняя королева Италии Мария Жозе Бельгийская.

Париж, Служба информации РИА «Новый День»

Париж. Другие новости 09.10.18

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