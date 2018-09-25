Абрамович хочет получить за «Челси» рекордные деньги

Российский миллиардер Роман Абрамович оценил лондонский футбольный клуб «Челси» в 3 миллиарда фунтов стерлингов ($3,94 млрд). Именно такую сумму бизнесмен хочет выручить от продажи клуба, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Отмечается, что Абрамовичу предлагали за «Челси» за $2,3 млрд, однако он отклонил это предложение.

В августе британская The Sunday Times сообщала, что нью-йоркский инвестиционный банк Raine Group оценит ситуацию с продажей футбольного клуба и подыщет покупателя. Напомним, Абрамович купил «Челси» в июле 2003 года за 140 млн фунтов стерлингов. За время владения клубом миллиардер вложил в него, по подсчетам аналитиков, не менее 1,5 млрд долларов. Инвестиции помогли «Челси» выбраться из критической ситуации. При Абрамовиче клуб пять раз становился чемпионом премьер лиги Англии, а в 2012 году выиграл Лигу Чемпионов УЕФА и вышел в топ-10 клубов мира с самими высокими доходами.

По данным британской прессы, Абрамович решил продать «Челси» на фоне возникших трудностей с британской визой и вероятного расширения антироссийских санкций, которые могли бы задеть предпринимателя. Напомним, этой весной из-за проблем с продлением британской визы миллиардер не смог попасть на финальный матч Кубка Англии и отметить победу команды. В мае стало известно, что Роман Абрамович получил израильское гражданство, которое позволяет находиться в Великобритании 90 дней в течение полугода, но без права заниматься трудовой деятельностью. Однако после проблем с британской визой Абрамовича не видели в Лондоне.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 25.09.18

Турки хотят провести Олимпийские игры-2026 частично в Сочи. / Бюстгальтер, пледы, штопор и другие находки. В ФК «Урал» рассказали, что забывают болельщики на стадионе после матча. / Слух дня: «Экспо-2025» и Казань лишат Екатеринбург возможности провести Универсиаду-2023. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»