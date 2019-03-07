Иностранец-миллиардер Роман Абрамович продал акции Первого канала

«ВТБ Капитал» выкупил у компании «ОРТ-КБ», подконтрольной российскому миллиардеру с паспортом гражданина Израиля Роману Абрамовичу, 20% акций Первого канала. Сделка была закрыта накануне. Об этом «Интерфаксу» сообщил глава ВТБ Андрей Костин.

По официальной информации банка, «сделка по приобретению пакета акций компании является частью успешного бизнеса прямых инвестиций группы ВТБ, включающего медиа-сегмент».

Принадлежащая Абрамовичу «ОРТ-КБ» в августе продала 4% акций Первого канала структуре НМГ, чтобы выполнить требования закона о СМИ. В связи с получением Абрамовичем израильского гражданства структуру собственности общенационального телеканала нужно было изменить в соответствии с требованиями закона о СМИ, чтобы иностранный гражданин не имел более 20% в компании, являющейся акционером учредителя «Первого канала».

Таким образом, после сделки 20% акций «Первого канала» теперь принадлежат «ВТБ-Капиталу», еще 29% контролируют структуры «Национальной медиа группы». Контрольный пакет акций телеканала находится у государства: 38,9% принадлежат Росимуществу, еще 9,1% акций у ФГУП «ИТАР-ТАСС», 3% – у ФГУП «ТТЦ Останкино».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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