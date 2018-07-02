Первый канал чуть не стал «иностранным агентом»

Известный российский олигарх Роман Абрамович после получения гражданства Израиля намерен продать часть акций ОАО «Первый канал». В противном случае федеральный телеканал рисковал получить статус иностранного агента, передает Infox.ru.

Как сообщается, полностью подконтрольная Абрамовичу компания «ОРТ-КБ» сейчас владеет 24% акций Первого канала. Согласно закону о СМИ, иностранный гражданин не должен иметь более чем 20% акций действующего на территории России СМИ.

Долю Абрамовича выкупит АО «Национальная медиа-группа». Соответствующие договоренности уже достигнуты, отмечает «Интерфакс». По данным агентства, олигарх намерен оставить за собой 5% акций телеканала.

Комментируя ситуацию вокруг Первого канала, глава Роскомнадзора Александр Жаров отметил, что пока у надзорного ведомства нет претензий к структуре собственности Первого канала, однако по его словам, сейчас ведется работа по приведению этой структуры в соответствие с требованиями закона.

Напомним, Абрамович получил израильское гражданство в конце мая. На территории этой страны у бизнесмена есть несколько объектов недвижимости. Ранее сообщалось, что в Тель-Авиве он строит для себя внушительных размеров дворец.

По слухам, Абрамович решил репатриироваться в Израиль после того, как у него возникли сложности с продлением британской визы, срок действия которой закончился 25 мая.

Новое гражданство дает Абрамовичу право на безвизовый въезд в несколько стран, в том числе в Великобританию.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.07.18

Протест против пенсионной реформы ширится: митинги охватят еще десятки городов России. / В Подмосковье педофилу, надругавшемуся над пасынком и двумя падчерицами, вынесен приговор. / Вы верите, что президент Путин не причастен к пенсионной реформе?. Опрос на сайте РИА «Новый День». Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»