Швейцария отказала Абрамовичу в виде на жительство из-за связей с криминальным миром

Власти Швейцарии увидели угрозу общественной безопасности и заявили о репутационном ущербе в том случае, если российский бизнесмен Роман Абрамович получит вид на жительство в стране. По мнению правоохранительных органов, олигарх незаконно заработал свое состояние.

Абрамович проиграл судебный иск в отношении швейцарской медиагруппы Tamedia. Бизнесмен требовал запретить публикацию информации о его возможных связях с криминальным миром, пишет The Guardian.

После этого миграционная служба Швейцарии обратилась в полицию с просьбой объяснить позицию правоохранителей по предоставлению Абрамовичу вида на жительство. Стражи порядка заявили, что российский олигарх подозревается в отмывании денег и может быть связан с криминальными структурами, а его состояние частично имеет нелегальное происхождение.

Тем не менее, никаких официальных обвинений бизнесмену предъявлено не было, так как подозрения не были подтверждены документально и формально никаких нарушений закона Абрамович не совершал.

По словам адвоката миллиардера Даниела Гласла, то, что эта информация просочилась в прессу, уже является поводом для возбуждения уголовного дела. «Мы крайне огорчены публикацией конфиденциальной информации касательно господина Абрамовича из документов швейцарских властей, которая однозначно была сделана в нарушение швейцарского Уголовного кодекса и законов о защите информации», – заявил юрист. Он назвал любые предположения о связях бизнесмена с преступными группировками абсолютно ложными.

Абрамович пытался получить вид на жительство в Швейцарии в 2016 году и даже получил положительное заключение от миграционной службы кантона Вале, сообщала газета Le Matin Dimanche. Позже бизнесмен отозвал свою заявку по причинам, которые не подлежат разглашению.

Ранее стало известно, что Абрамович решил продать футбольный клуб «Челси» на фоне возникших трудностей с британской визой и вероятного расширения антироссийских санкций, которые могли бы задеть предпринимателя. Напомним, этой весной из-за проблем с продлением британской визы миллиардер не смог попасть на финальный матч Кубка Англии и отметить победу команды. В мае стало известно, что Роман Абрамович получил израильское гражданство, которое позволяет находиться в Великобритании 90 дней в течение полугода, но без права заниматься трудовой деятельностью.

Берн, Служба информации РИА «Новый День»

Берн. Другие новости 26.09.18

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