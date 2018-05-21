Красноярский «Енисей» потроллил Абрамовича, напомнив о российском футболе

Известному олигарху, владельцу лондонского футбольного клуба «Челси» Роману Абрамовичу, который лишился британской визы, посоветовали вкладываться в российский футбол. С ироничным призывом к владельцу ФК «Челси» обратилась пресс-служба красноярского футбольного клуба «Енисей».

«Роману Абрамовичу не продлили визу в Великобританию. Роман Аркадьевич, только что один перспективный сибирский клуб вышел в РФПЛ! Ни на что не намекаем!» – говорится в твиттер-аккаунте команды.

Как известно, «Енисей» обыграл махачкалинский «Анжи» в стыковых матчах и вышел в премьер-лигу.

«Марадона в Бресте, Абрамович в Енисее через пару-тройку лет финал ЛЧ?» – комментирует в Сети @gov_of_junk.

Между тем, некоторые пользователи соцсетей сомневаются, что российские футболисты получат поддержку от олигархов-земляков.

«Да уж.. Российские ФК, «нашим» олигархам точно не нужны,» – считает @mnogo88.

Как сообщал «Новый День», Абрамович, который регулярно входит в рейтинг богатейших жителей Великобритании, остался без британской визы. По данным СМИ, именно это могло послужить поводом для его отсутствия на финале кубка Англии с участием футбольного клуба «Челси», которым владеет бизнесмен. По сведениям источников издания из окружения олигарха, британская виза у Абрамовича истекла больше трех недель назад, а новую – ему не выдали.

Есть также информация, что официального отказа пока не поступало, и власти Британии продолжают рассматривать документы Абрамовича.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 21.05.18

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