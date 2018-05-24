СМИ: Абрамович переезжает из Лондона в Израиль

Российский олигарх, владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович завершает процесс иммиграции в Израиль. Бизнесмен строит «огромный дом» в тель-авивском районе Неве-Цедек, передает Infox.ru со ссылкой на израильскую газету «Исраэль ха-Йом».

Местное законодательство позволяет получить гражданство евреям, их детям и внукам. Согласно публикации, «еврейский миллиардер родом из России» уже сегодня прибудет в Израиль «и, вероятно, завершит процесс репатриации».

Как сообщал «Новый День, ранее Абрамович, завсегдатай рейтинга богатейших жителей Великобритании, остался без британской визы. По сведениям прессы, ее срок истек больше трех недель назад, а новую – ему не выдали. Именно это могло послужить поводом для отсутствия Абрамовича на финале кубка Англии с участием футбольного клуба «Челси».

По данным The Telegraph, для получения новой визы миллиардер должен доказать легальное происхождение своего состояния. При этом требование не означает, что олигарх попал под расследование. Однако он получил запрет на въезд до тех пор, пока не пройдет более строгую проверку, чтобы доказать «чистоту» своих доходов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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