От продажи «Челси» Абрамовичем могут выиграть российские клубы

В британской прессе продолжают курсировать слухи о продаже российским бизнесменом Романом Абрамовичем футбольного клуба «Челси». По мнению аналитиков, избавление олигарха от рискованного актива может сыграть на руку отечественным спортивным организациям.

По данным The Sunday Times, инвестиционный банк Raine Group подыщет покупателя на «Челси». Называется даже сумма сделки – более 2 млрд фунтов стерлингов. За время владения клубом Абрамович вложил в него, по подсчетам аналитиков, не менее 1,5 млрд долларов. Инвестиции помогли «Челси» выбраться из критической ситуации. При Абрамовиче клуб пять раз становился чемпионом премьер лиги Англии, а в 2012 году выиграл Лигу Чемпионов УЕФА и вышел в топ-10 клубов мира с самими высокими доходами.

По словам старшего аналитика Альпари Романа Ткачука, «Челси» будет интересен инвесторам – это выстроенный бизнес, который включает в себя футбольную академию и селекционную службу, пользующуюся популярностью у болельщиков и спонсоров. При этом важно, чтобы следующий владелец продолжал инвестировать в развитие. «Это залог конкурентоспособности клуба на европейской арене», – подчеркивает Ткачук.

Ранее интерес к покупке доли в «Челси» проявляли бизнесмены из КНР, а также богатейший человек Великобритании Джим Ратклифф, однако до сделки дело так и не дошло.

Продажа футбольного клуба укладывается в общую логику исхода российских олигархов из зарубежных активов, отмечает аналитик. Абрамовичу отказали в британской визе, отношения Москвы и Лондона накаляются из-за «дела Скрипаля». Все это делает вложения в Европе для прокремлевских олигархов рискованными.

В то же время отказ российских бизнесменов от активов за рубежом может благотворно сказаться на развитии клубов на постоветском пространстве. Так Алишер Усманов, который ранее заявил о продаже доли в «Арсенале», выделил 100 млн долларов узбекскому «Пахтакору». Не исключено, что Абрамович инвестирует в московский «ЦСКА», с владельцем которого Евгением Гинером, бизнесмен поддерживает хорошие отношения.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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