За деньги – ответишь. СМИ узнали условие выдачи Абрамовичу британской визы

Британские СМИ назвали условие получения новой визы Великобритании российским олигархом, владельцем футбольного клуба «Челси» Романом Абрамовичем.

Как пишет The Telegraph, миллиардер должен доказать легальное происхождение своего состояния. В этом случае Лондон выдаст ему новую визу инвестора, и бизнесмен сможет вернуться в Британию. Впрочем, указывает издание, данное требование не означает, что олигарх попал под расследование. Однако он получил запрет на въезд до тех пор, пока не пройдет более строгую проверку, чтобы доказать «чистоту» своих доходов.

В конце прошлой недели СМИ сообщили, что Абрамович, который является завсегдатаем рейтинга богатейших жителей Великобритании, остался без британской визы. По сведениям прессы, британская виза у Абрамовича истекла больше трех недель назад, а новую – ему не выдали. Именно это могло послужить поводом для его отсутствия на финале кубка Англии с участием футбольного клуба «Челси», которым владеет бизнесмен, сообщало издание The Bell.

В то же время, по другой информации, власти Британии продолжают рассматривать документы Абрамовича и официального отказа пока нет.

В последние месяцы отношения между Лондоном и Москвой обострились после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери в начале марта.

Ранее британская газета The Times предположила, что Абрамович может лишиться лондонского футбольного клуба «Челси», которым он сейчас владеет. Издание полагает, что на такие действия Лондон может пойти, применив к олигарху санкции по «делу Скрипаля».

Лондон, Москва, служба информации РИА «Новый День»

Лондон, Москва. Другие новости 22.05.18

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