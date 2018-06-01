Абрамович отказался от британской визы и решил продать «Челси»

Визовый скандал, лишивший российского миллиардера Романа Абрамовича возможности увидеть победу своего лондонского футбольного клуба «Челси» в Кубке Англии, отбил у него желание добиваться британской инвестиционной визы, пишет газета The Sun.

Сообщается, что олигарх решил отозвать заявку после получения израильского гражданства. Теперь Абрамович как гражданин Израиля сможет легко попасть в Англию. Однако находиться в Королевстве бизнесмен сможет до полугода, но без права заниматься трудовой деятельностью, пишет издание со ссылкой на источник в окружении миллиардера.

Кроме того, жертвой ситуации может стать «Челси». Британская пресса сообщила о планах Абрамовича продать лондонский клуб за 1,17 млрд фунтов, которые он в него вложил. Накануне стало известно, что бизнесмен Абрамович уже приостановил проект реконструкции стадиона «Стэмфорд Бридж», который является домашней ареной «Челси»

Как сообщал «Новый День», ранее Абрамович, завсегдатай рейтинга богатейших жителей Великобритании, остался без британской визы. По данным прессы, для ее получения миллиардер должен доказать легальное происхождение своего состояния. В противном случае Абрамович мог лишиться своей британской собственности, в том числе «Челси».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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