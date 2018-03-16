Британские СМИ назвали кандидата в «список Скрипаля»: Абрамович рискует лишиться «Челси»

Авторитетная на Западе британская газета The Times считает, что известный российский бизнесмен Роман Абрамович вполне может лишиться лондонского футбольного клуба «Челси», которым он сейчас владеет. Издание полагает, что на такие действия Лондон может пойти, применив к олигарху санкции по «делу Скрипаля».

Как известно, сейчас британские власти, которые обвиняют Москву в отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, готовят аналог «списка Магнитского». Абрамович, который ранее был включен в американский «кремлевский список», вполне может попасть в британский «список Скрипаля», если Лондон признает, что деньги, потраченные им на покупку «Челси», были заработаны нечестным коррупционным путем.

Как известно, в прошлом году Абрамович в очередной раз был признан одним из самых богатых жителей Великобритании. Он занял 13 место в рейтинге The Sunday Times Rich с состоянием 8,053 млрд фунтов. Помимо ФК «Челси», бизнесмен вместе со своим компаньоном Александром Абрамовым (его имя тоже фигурирует в «черном» списке Вашингтона) владеет компанией EVRAZ (включает производственные металлургические мощности в России, но зарегистрирована в Британии).

Как сообщал РИА «Новый День», накануне министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что коррумпированные олигархи, которые своим богатством обязаны связям с президентом РФ Владимиром Путиным, могут стать мишенью британской полиции в ответ на отравление Скрипаля.«Все хотят видеть, как одни из самых богатых людей, которые напрямую связаны с Владимиром Путиным... и чье богатство можно объяснить их отношениями с Владимиром Путиным – может так произойти, что правоохранительные органы, полиция смогут потребовать объяснить происхождение этих средств и привлечь их к ответственности за вопиющие случаи коррупции», – сказал Джонсон в эфире телеканала BBC (цитата по Reuters).

Очевидно, что под санкции могут попасть бизнесмены, которые ранее были включены в так называемый «кремлевский список» США. Кроме Абрамовича, это Алишер Усманов, который является совладельцем лондонского футбольного клуба «Арсенал». В прошлом году он занял пятую строчку в рейтинге The Sunday Times Rich среди 1000 самых богатых людей Великобритании. Его состояние оценивалось на тот момент в 11,791 млрд фунтов.

Также под санкциями может оказаться супруга бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина. В списке богатейших жителей Британии она находилась на 156 месте с состоянием 822 млн фунтов.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 16.03.18

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