Россия ответила Великобритании высылкой дипломатов и закрытием консульства в Петербурге

МИД России объявил об ответных мерах в отношении Великобритании, которая ранее выдворила российских дипломатов после покушения неизвестных на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Москва не ограничилась высылкой британских дипломатических сотрудников.

Ответные решения описываются в ноте, переданной британскому послу Лори Бристоу, которого для вручения документа вызвали в МИД РФ. «Persona non grata» объявлены 23 дипломата посольства Великобритании. Им дается неделя на то, чтобы покинуть Россию, сообщается на сайте внешнедипломатического ведомства.

«Учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран, отзывается согласие Российской Федерации на открытие и функционирование Генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге», – говорится в сообщении МИД России. Уточняется, что все процедуры будут осуществлены в соответствии с международно-правовой практикой.

Кроме того, прекращается деятельность Британского Совета в Российской Федераций в связи с неурегулированностью его статуса.

Россия также оставляет за собой право принятия других ответных мер в том случае, если Великобритания предпримет дальнейшие действия недружественного характера, подчеркнули в МИД РФ.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери бывший полковник ГРУ 66-летний Сергей Скрипаль, обвиненный в связях с британской разведкой, и его 33-летняя дочь Юлия попали в больницу с отравлением неизвестным веществом. Премьер Британии Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к покушению, а также объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломатов.

МИД России назвал этот шаг «грубой провокацией под фальшивым предлогом» и пообещал скорый ответ. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал обвинения Лондона в адрес Москвы в связи с «делом Скрипаля» хамскими и голословными.

Позже Великобритания, США, Германия и Франция выступили с совместным заявлением по поводу скандала с отравлением Скрипаля. Западные «партнеры» обвинили Россию в применении запрещенного химического оружия и нарушении международного права.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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