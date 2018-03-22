Великобритания хочет убедить страны ЕС выслать российских дипломатов

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена указать европейский партнерам, что Россия – представляет угрозу всей Европе, а потому страны ЕС должны выслать российский дипломатов. Заявление Лондона должно прозвучать на ужине с участниками саммита Евросоюза, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, Мэй будет настаивать на том, что Москва причастна к покушению на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. При этом британский премьер подкрепит свои слова секретными разведывательными данными.

Тереза Мэй заявит, что «проблема России будет существовать годами», а потому нужно усилить критику российских властей и выслать российских дипломатов из европейских стран.

«Британские чиновники заявляют, что мир, в том числе ЕС, должен показать России, что первое использование отравляющего вещества нервно-паралитического действия в Европе со времени окончания Второй мировой войны не останется безнаказанным», – передает агентство.

В свою очередь в МИД РФ «дело Скрипаля» назвали «терактом против россиян», передает РИА «Новости». Такое заявление сделал глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского МИД Владимир Ермаков на брифинге с участием послов иностранных государств и сотрудников дипмиссий.

«Предоставьте нам все данные по поводу этого, как мы считаем, террористического акта против российских граждан на территории Великобритании. Нам ничего не дают. Нам говорят про какого-то «Новичка», про какое-то нападение со стороны России на Великобританию», – отметил Ермаков.

В Министерстве иностранных дел РФ не исключают, что нападение на экс-полковника ГРУ и его дочь могло быть сфабриковано, потому как все факты относительно этого «преднамеренно скрываются», а реальные улики уже могли исчезнуть.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери бывший полковник ГРУ 66-летний Сергей Скрипаль, обвиненный в связях с британской разведкой, и его 33-летняя дочь Юлия попали в больницу с отравлением неизвестным веществом. Премьер Британии Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к покушению, а также объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломатов. МИД России назвал этот шаг «грубой провокацией под фальшивым предлогом» и постановил в недельный срок 23 британским дипломатам покинуть РФ. Позже Великобритания, США, Германия и Франция выступили с совместным заявлением, в котором обвинили Россию в применении запрещенного химического оружия и нарушении международного права.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

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