Дания и Швеция могут бойкотировать ЧМ-2018 из-за «дела Скрипаля»

Власти Дании и Швеции задумались над тем, чтобы бойкотировать чемпионат мира по футболу, который должен пройти в России этим летом. Кроме того, от участия в церемонии открытия мундиаля отказался президент Польши Анджей Дуда.

В настоящее время в Стокгольме обсуждается возможный отказ официальных лиц Швеции от участия в ЧМ-2018, передает The Local. Пресс-секретарь шведского МИД Пер Энеруд заявил, что «это одна из многих идей, которые мы рассматриваем».

О возможном присоединении к бойкоту раздумывают и чиновники Дании. Однако окончательное решение на этот счет пока не принято.

Польский президент Анджей Дуда также заявил, что не приедет на открытие ЧМ-2018 в Москву. «Вчера глава государства принял решение не участвовать в качестве представителя Польши на Кубке мира в России», – сказал руководитель администрации польского лидера Кшиштоф Щерски на радио FMF FM.

К бойкоту мундиаля призвал и бывший исполнительный директор английских клубов «Челси» и «Ливерпуль» Кристиан Парслоу, передает Daily Express. По его мнению, если бы ведущие футбольные страны – Германия, Франция и Испания – отказались от участия вместе с Англией, это бы снизило привлекательность турнира, а также повредило популярности российского президента Владимира Путина больше, чем любые экономические и политические санкции.

Волна заявлений о возможном бойкоте главного футбольного события мира покатилась после 6 марта, когда глава МИД Великобритании Борис Джонсон сообщил, что официальные лица могут отказаться от посещения ЧМ-2018. Высказывание прозвучало на фоне отравления в пригороде Лондона экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, ранее осужденного в РФ за шпионаж и впоследствии обмененного на российских агентов.

Позже в прессе появилась информация о возможном бойкоте английской сборной ЧМ-2018. В Госдуме РФ на это заявили, что такое решение Великобритании и других стран никаким образом не повлияет на проведение чемпионата мира в России. В этом случае Лондон причинит вред лишь своим футболистам и болельщикам.

Затем о возможном бойкоте чемпионата в России также заявили власти Исландии. Таким образом островное государство намерено выразить солидарность с Великобританией. Бойкот исландского правительства будет касаться только чиновников и представителей власти. Кроме того, Исландия не намерена отправлять на чемпионат своих футбольных арбитров. Отдельно отмечается, что решение не будет распространяться на национальную сборную и болельщиков.

В свою очередь глава Министерства внутренних ФРГ Хорст Зеехофер, в чьем ведении традиционно находится немецкий спорт, высказался против призыва бойкотировать чемпионат мира по футболу. «Политические проблемы должна решать политика, а не спорт», – заявил он в интервью газете Bild. Против бойкота ЧМ-2018 выступил тренер сборной ФРГ по футболу Йоахим Лёв, а также глава Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель.

Копенгаген, Стокгольм, Служба информации РИА «Новый День»

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