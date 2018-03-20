Исландия задумалась над бойкотом ЧМ-2018 в России

Правительство Исландии задумалось о возможности объявить бойкот Чемпионату мира по футболу, который в этом году пройдет в России, сообщает государственный телеканал RÚV. Таким образом островное государство намерено выразить солидарность с Великобританией, на территории которой якобы с помощью газа «Новичок» и якобы по решению Москвы был отравлен бывший сотрудник российских спецслужб Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Бойкот исландского правительства будет касаться только чиновников и представителей власти. Кроме того, Исландия не намерена отправлять на чемпионат своих футбольных арбитров. Отдельно отмечается, что решение не будет распространяться на национальную сборную и болельщиков.

По словам министра иностранных дел Исландии Гудлёйгура Тора Торзарсона, решение о бойкоте ещё не принято. Он подчеркнул, что Исландия обсуждает возможность принятия консолидированного решения «со своими северными союзниками». Он не назвал список стран, однако, известно, что дискуссии о бойкоте сейчас ведутся в Дании. Вместе с тем, как отмечает «Фонтанка», глава исландского МИДа отметил, что мировое первенство дает Исландии хорошие возможности для презентации себя на глобальной арене.

Как писал «Новый День», ранее глава Министерства внутренних ФРГ Хорст Зеехофер, в чьем ведении традиционно находится немецкий спорт, высказался против призыва бойкотировать чемпионат мира по футболу. «Политические проблемы должна решать политика, а не спорт», – заявил он в интервью газете Bild.

Кроме того, против бойкота ЧМ-2018 выступил тренер сборной ФРГ по футболу Йоахим Лёв, передает DW. Он уточнил, что участие в соревновании немецких футболистов не означает, «что мы будем заодно с системой, режимом или властью [России]».

Ранее глава Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель заявил, что бойкот ничего не изменит. «Наоборот, Олимпийские игры в Южной Корее показали, что спорт действительно может способствовать деэскалации конфликтов и стать связующим элементом в международных отношениях», – подчеркнул руководитель НФС.

6 марта глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что официальные лица могут отказаться от посещения ЧМ-2018. Высказывание прозвучало на фоне отравления в пригороде Лондона экс-полковника ГРУ ранее осужденного в РФ за шпионаж и впоследствии обмененного на российских агентов Сергея Скрипаля.

Позже в прессе появилась информация о возможном бойкоте английской сборной главного футбольного события мира. В Госдуме РФ на это заявили, что возможный бойкот Великобритании и других стран никаким образом не повлияет на проведение чемпионата мира в России. В этом случае Лондон причинит вред лишь своим футболистам и болельщикам.

Рейкьявик, Иван Гридин

Рейкьявик. Другие новости 19.03.18

Молодежка «Автомобилиста» сыграет в 1/4 Кубка Харламова с «Белыми медведями». / Россия и Белоруссия на время ЧМ-2018 упростят проезд через границу гражданам третьих стран. / Свердловских паралимпиек ждут дома только через две недели. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»