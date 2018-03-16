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Пятница, 16 марта 2018, 13:46 мск

Спорт

Министр внутренних дел Германии выступил против бойкота ЧМ-2018

Глава Министерства внутренних ФРГ Хорст Зеехофер, в чьем ведении традиционно находится немецкий спорт, высказался против призыва бойкотировать чемпионат мира по футболу, который должен пройти летом в России.

Зеехофер возглавил МВД Германии 14 марта, сменив на этом посту Томаса де Мезьера. Ранее он занимал должность премьер-министра Баварии. «Политические проблемы должна решать политика, а не спорт», – заявил он в интервью газете Bild.

Кроме того, против бойкота ЧМ-2018 выступил тренер сборной ФРГ по футболу Йоахим Лёв, передает DW. Он уточнил, что участие в соревновании немецких футболистов не означает, «что мы будем заодно с системой, режимом или властью [России]».

Ранее глава Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель заявил, что бойкот ничего не изменит. «Наоборот, Олимпийские игры в Южной Корее показали, что спорт действительно может способствовать деэскалации конфликтов и стать связующим элементом в международных отношениях», – подчеркнул руководитель НФС.

6 марта глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что официальные лица могут отказаться от посещения ЧМ-2018. Высказывание прозвучало на фоне отравления в пригороде Лондона экс-полковника ГРУ ранее осужденного в РФ за шпионаж и впоследствии обмененного на российских агентов Сергея Скрипаля.

Позже в прессе появилась информация о возможном бойкоте английской сборной главного футбольного события мира. В Госдуме РФ на это заявили, что возможный бойкот Великобритании и других стран никаким образом не повлияет на проведение чемпионата мира в России. В этом случае Лондон причинит вред лишь своим футболистам и болельщикам.

Берлин, Служба информации РИА «Новый День»

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