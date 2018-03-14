Немецкий футбольный союз ответил на предложение бойкотировать ЧМ-2018

Глава Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель выступил с заявлением о возможности бойкота чемпионата мира 2018 года в России. «Бойкот ничего не изменит. Наоборот, Олимпийские игры в Южной Корее показали, что спорт действительно может способствовать деэскалации конфликтов и стать связующим элементом в международных отношениях», – подчеркнул руководитель НФС.

По словам Райнхарда Гринделя, именно поиск диалога является наиболее конструктивным в сложных политических ситуациях. Напомним, 6 марта на фоне отравления в пригороде Лондона экс-полковника ГРУ ранее осужденного в РФ за шпионаж и впоследствии обмененного на российских агентов Сергея Скрипаля глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что официальные лица могут отказаться от посещения ЧМ-2018. Позже, как писал «Новый День», в прессе появилась информация и о возможном бойкоте турнира и футболистами сборной Англии.

Зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Сергей Кривоносов ответил на это: «Возможный бойкот Англии и других стран никаким образом не повлияет на проведение чемпионата мира в России. Считаю, что они на это не пойдут. Это нагнетание обстановки. Будем надеяться, что здравый смысл всё же возьмёт верх и они откажутся от этой идеи. В любом случае мы всё равно проведём турнир на высоком уровне. Для нас важно, чтобы таких инцидентов не было. На чемпионате мира должны участвовать сильнейшие сборные, он должен быть полноценным».

По его словам, в случае бойкота Великобритания причинит вред своим футболистам и болельщикам, лишив их возможности поехать на главный футбольный турнир четырёхлетия. «Но это их право. Спорт используют в политических целях. Это недопустимо. Необходимо делать так, чтобы атлетов не могли втягивать в политику», – добавил депутат. Ранее в Российском футбольном союзе прокомментировали сообщения о планах Великобритании призвать бойкотировать ЧМ-2018 в России.

«Они в своё время кричали, что спорт вне политики. А сейчас сами устроили из спорта политику. Пока ведь не установлено, кто отравил Скрипаля. Но уже вслед за Великобританией идут Япония, Польша и Австралия. Здесь можно только удивляться», – сказал Симонян. По его словам, сегодня происходит «деградация» мирового спорта. Первый вице-президент РФС также добавил, что чемпионат мира по футболу в России будет проведён в любом случае, даже если какие-то государства решат в нём не участвовать.

Чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 14.03.18

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