В Госдуме рассчитывают, что Великобритания передумает бойкотировать ЧМ-2018

Зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Сергей Кривоносов ответил на сообщение о возможном решении властей Великобритании и их союзников бойкотировать Чемпионат мира по футболу – 2018 в России.

«Возможный бойкот Англии и других стран никаким образом не повлияет на проведение чемпионата мира в России. Считаю, что они на это не пойдут. Это нагнетание обстановки. Будем надеяться, что здравый смысл всё же возьмёт верх и они откажутся от этой идеи. В любом случае мы всё равно проведём турнир на высоком уровне. Для нас важно, чтобы таких инцидентов не было. На чемпионате мира должны участвовать сильнейшие сборные, он должен быть полноценным», – приводит RT слова Кривоносова.

По его словам, в случае бойкота Великобритания причинит вред своим футболистам и болельщикам, лишив их возможности поехать на главный футбольный турнир четырёхлетия. «Но это их право. Спорт используют в политических целях. Это недопустимо. Необходимо делать так, чтобы атлетов не могли втягивать в политику», – добавил депутат. Ранее в Российском футбольном союзе прокомментировали сообщения о планах Великобритании призвать бойкотировать ЧМ-2018 в России.

«Они в своё время кричали, что спорт вне политики. А сейчас сами устроили из спорта политику. Пока ведь не установлено, кто отравил (экс-полковника ГРУ ранее осужденного в РФ за шпионаж и впоследствии обмененного на российских агентов – прим. ред.) (Сергея) Скрипаля. Но уже вслед за Великобританией идут Япония, Польша и Австралия. Здесь можно только удивляться», – сказал Симонян.

По его словам, сегодня происходит «деградация» мирового спорта. Первый вице-президент РФС также добавил, что чемпионат мира по футболу в России будет проведён в любом случае, даже если какие-то государства решат в нём не участвовать.

Москва, Иван Гридин

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