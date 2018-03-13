МИД РФ назвал дело Скрипаля «цирковым шоу в британском парламенте»

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Скрипаля и его дочери. Выводы основаны на заключении экспертов, которые считают, что для покушения было применено нейропаралитическое вещество российского производства. При этом никаких доказательств по делу Москве не предоставили, все материалы засекречены. В МИД России заявления Мэй назвали информационно-политической кампанией, основанной на провокации.

По словам Мэй, аналитики военной научно-технической лаборатории в Портон-Дауне выяснили, что Скрипаль и его дочь были отравлены нейропаралитическим веществом из группы «Новичок», разработанным в СССР, передает RT. Премьер-министр заявила о двух возможных объяснениях произошедшему в Солсбери: либо речь идет о непосредственных действиях Москвы против Великобритании, либо Россия «потеряла контроль» над нейропаралитическим веществом, которое попало в руки злоумышленников.

«Сегодня днем мой друг, глава МИД, вызвал российского посла в Министерство иностранных дел Великобритании и попросил его объяснить, о каком из этих двух вариантов идет речь. И таким образом разъяснить, каким образом это нейропаралитическое вещество российского производства могло быть применено в Солсбери против мистера Скрипаля и его дочери», – отметила Мэй. Глава британского кабмина добавила, что если Лондон не получит от Москвы «вызывающего доверия ответа», эта ситуация будет рассматриваться как использование силы со стороны России против Соединенного Королевства.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала очередной провокацией обвинения в причастности России к делу Скрипаля. «Это цирковое шоу в британском парламенте. Вывод очевиден: очередная информационно-политическая кампания, основанная на провокации. Прежде, чем сочинять новые сказки, пусть кто-то в Королевстве расскажет, чем закончились предыдущие дело – про Александра Литвиненко, Бориса Березовского и многих других, кто загадочно умер на британской земле», – заявила Захарова.

В дипломатическом ведомстве предположили, что история с отравлением – это лишь повод для запуска очередной крупномасштабной кампании по дискредитации России и подрыва доверия к ней как к хозяйке чемпионата мира по футболу.

В посольстве РФ в Великобритании заявили, что британская сторона так и не предоставила России развернутой информации по делу о покушении в Солсбери. «Презумпция невиновности, версия 2.0: понятия не имеем, что произошло, но виновата Россия», – говорится в сообщении диппредставительства в твиттере.

Напомним, 4 марта в британском Солсбери бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, ранее шпионивший на Лондон в России, попал в больницу с отравлением неизвестным веществом. Вместе с ним пострадала его 33-летняя дочь Юлия. К расследованию подключились специалисты подразделения по борьбе с терроризмом Скотланд-Ярда.

Сергей Скрипаль служил в Главном разведывательном управлении Генштаба до 1999 года, вышел в отставку в звании полковника. Некоторое время работал в управделами МИД России. В 2004 году его арестовали по обвинению в сотрудничестве с британской разведкой. По данным следствия, Лондон завербовал Скрипаля еще в 1995 году. Экс-полковник передавал за рубеж информацию о российских разведчиках, работающих под прикрытием. Уголовное дело было возбуждено по ст. 275 УК РФ «Госизмена». Скрипаль свою вину признал, суд приговорил его к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима, но в 2010 году в рамках операции по обмену шпионами он отбыл в Великобританию.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

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