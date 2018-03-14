Новая версия отравления экс-полковника ГРУ Скрипаля: ему мстила несостоявшаяся свекровь его дочери

Родственники экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля озвучили версию о бытовой подоплеке отравления бывшего российского разведчика и его дочери Юлии в Великобритании. По их данным, за покушением на перебежчика и его 33-летнюю дочь может стоять женщина, недовольная ими. Об этом сообщает телеграм-канал Mash, ссылаясь на близких Скрипалей.

Родные бывшего полковника ГРУ сообщили, что его дочь якобы собиралась выйти замуж, но мать жениха была против свадьбы. «Мама – высокопоставленная сотрудница одной из структур. Юля для нее – это дочь предателя», – заявили близкие российского перебежчика, чьи имена не раскрываются. Они не исключили, что эта «возмущенная женщина» могла отравить и несостоявшуюся невестку, и ее отца.

В то же время Mash приводит слова племянницы Скрипаля Виктории, заявившей, что у родственников экс-разведчика нет информации о том, что якобы он обращался в полицию из-за слежки, о чем ранее сообщали СМИ. «Все было тихо, спокойно. Если бы что-то такое было, он бы точно нам сказал», – сказала Виктория Скрипаль.

Как сообщал «Новый День», 4 марта в британском Солсбери бывший полковник ГРУ 66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия попали в больницу с отравлением неизвестным веществом. Оба сейчас находятся в клинике в критическом состоянии. В полиции произошедшее сочли попыткой убийства.

Скрипаль служил в Главном разведывательном управлении Генштаба до 1999 года, затем некоторое время работал в управделами МИД России. В 2004 году его арестовали по обвинению в сотрудничестве с британской разведкой. Скрипаль свою вину признал, суд приговорил его к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима, но в 2010 году в рамках операции по обмену шпионами он получил убежище в Великобритании.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что «с высокой вероятностью» ответственность за отравление экс-полковника ГРУ и его дочери несут власти России. По ее словам, Скрипаль и его дочь были отравлены нейропаралитическим веществом под названием «Новичок», разработанным в СССР. При этом никаких доказательств по делу Москве представлено не было. Премьер-министр заявила о двух возможных объяснениях инциденту в Солсбери: либо речь идет о непосредственных действиях Москвы против Великобритании, либо Россия «потеряла контроль» над отравляющим веществом, которое попало в руки злоумышленников. Британские власти потребовали от Москвы в течение суток объяснить, о каком из этих двух вариантов идет речь, в противном случае Лондон пообещал принять «жесткие меры».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала обвинения в причастности России к делу Скрипаля очередной провокацией: «Это цирковое шоу в британском парламенте. Вывод очевиден: очередная информационно-политическая кампания, основанная на провокации».

Глава МИД России Сергей Лавров накануне заявил, что Москва не будет отвечать на ультиматум Великобритании. По его словам, Лондон получит ответ только в том случае, если Великобритания обеспечит России доступ к веществу, которым были отравлены перебежчик и его дочь.

Сегодня Лавров заявил, что у России не было никаких мотивов покушаться на экс-полковника ГРУ. По его словам, это выгодно тем, кто намерен «продолжать русофобскую кампанию». Министр добавил, что Москва готова дать Лондону ответ по делу об отравлении Скрипаля в течение 10 дней с момента получения официального запроса. «Когда поступит официальный запрос, мы, как и положено в соответствии с нашими обязательствами по конвенции о запрещении химического оружия, в 10-дневный срок обязательно дадим ответ, который будет вписываться в требования этого международного документа», – сказал он (цитата по РИА «Новости»).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что позиция Москвы о непричастности к покушению на Скрипалей была доведена по дипломатическим каналам до Лондона, и выразил надежду, что на Западе «возобладает здравый смысл» и Британия и другие страны задумаются об обоснованности обвинений в адрес России.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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