Великобритания высылает 23 российских дипломата и приостанавливает все контакты с Москвой

Власти Великобритании приняли решение в течение недели выслать из страны 23 российских дипломата. Об этом заявила премьер-министр Соединенного королевства Тереза Мэй во время выступления в британском парламенте.

Это стало реакцией на отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в котором власти Великобритании обвиняют Москву, не предоставляя каких-либо доказательств. Мэй выразила уверенность, что высылка дипломатов «подорвет деятельность российской разведки в Британии на долгие годы». «Все, кто определен как незаявленные офицеры разведки... У них есть неделя на то, чтобы уехать», – отметила Мэй.

Кроме того, как передает РИА «Новости», Британия приостановит все двусторонние контакты с Россией, а высокопоставленные чиновники и члены королевской семьи не приедут на чемпионат мира по футболу в Россию. Также страна отозвала приглашение главе российского МИД Сергею Лаврову посетить Лондон. Кроме того, Мэй объявила, что Лондон усилит контроль частных самолетов и ужесточит проверки на таможне.

Также она заявила, что Британия заморозит российские государственные активы, если появятся доказательства, что они используются против Лондона.

Британский премьер пообещала призвать в Совбезе ООН к принятию международных мер в отношении России. Совещание начнется в среду в 22:00 мск. «Сегодня в Совете безопасности ООН: 15:00 EST (22.00 мск) совещание по атаке в Солсбери», – отмечается в сообщении.

Решение британских властей прокомментировал посол РФ в Лондоне Александр Яковенко. Он назвал высылку дипломатов неприемлемым, необоснованным и провокационным шагом. «Мы считаем, что меры, предпринимаемые британским правительством, не имеют ничего общего с ситуацией в Солсбери, это очень серьезная провокация», – цитирует дипломата «Интерфакс».

Как сообщал «Новый День», 4 марта в британском Солсбери бывший полковник ГРУ 66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия попали в больницу с отравлением неизвестным веществом. Оба сейчас находятся в клинике в критическом состоянии. В полиции произошедшее сочли попыткой убийства.

Скрипаль служил в Главном разведывательном управлении Генштаба до 1999 года, затем некоторое время работал в управделами МИД России. В 2004 году его арестовали по обвинению в сотрудничестве с британской разведкой. Скрипаль свою вину признал, суд приговорил его к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима, но в 2010 году в рамках операции по обмену шпионами он получил убежище в Великобритании.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что «с высокой вероятностью» ответственность за отравление экс-полковника ГРУ и его дочери несут власти России. По ее словам, Скрипаль и его дочь были отравлены нейропаралитическим веществом под названием «Новичок», разработанным в СССР. При этом никаких доказательств по делу Москве представлено не было. Премьер-министр заявила о двух возможных объяснениях инциденту в Солсбери: либо речь идет о непосредственных действиях Москвы против Великобритании, либо Россия «потеряла контроль» над отравляющим веществом, которое попало в руки злоумышленников. Британские власти потребовали от Москвы в течение суток объяснить, о каком из этих двух вариантов идет речь, в противном случае Лондон пообещал принять «жесткие меры».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала обвинения в причастности России к делу Скрипаля очередной провокацией: «Это цирковое шоу в британском парламенте. Вывод очевиден: очередная информационно-политическая кампания, основанная на провокации».

Глава МИД России Сергей Лавров накануне заявил, что Москва не будет отвечать на ультиматум Великобритании. По его словам, Лондон получит ответ только в том случае, если Великобритания обеспечит России доступ к веществу, которым были отравлены перебежчик и его дочь.

Сегодня Лавров заявил, что у России не было никаких мотивов покушаться на экс-полковника ГРУ. По его словам, это выгодно тем, кто намерен «продолжать русофобскую кампанию». Министр добавил, что Москва готова дать Лондону ответ по делу об отравлении Скрипаля в течение 10 дней с момента получения официального запроса. «Когда поступит официальный запрос, мы, как и положено в соответствии с нашими обязательствами по конвенции о запрещении химического оружия, в 10-дневный срок обязательно дадим ответ, который будет вписываться в требования этого международного документа», – цитирует Лаврова РИА «Новости».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что позиция Москвы о непричастности к покушению на Скрипалей была доведена по дипломатическим каналам до Лондона, и выразил надежду, что на Западе «возобладает здравый смысл» и Британия и другие страны задумаются об обоснованности обвинений в адрес России.

Лондон, Иван Гридин

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