Отравление экс-разведчика ГРУ: Москва отвергла ультиматум Лондона, назвав условие ответа британским властям

Российские власти ответят на ультиматум Лондона в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля только в том случае, если Великобритания обеспечит доступ к веществу, которым были отравлены перебежчик и его дочь, и тем самым выполнит свои обязательства в рамках конвенции о запрещении химического оружия. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве. По словам главы МИД РФ, в этом случае Москва готова предоставить ответ в необходимые сроки.

«Прежде чем ставить ультиматумы – отчитаться перед британским правительством за 24 часа, лучше соблюсти свои собственные обязательства по международному праву, в данном случае Конвенции по запрещению химического оружия», – подчеркнул Лавров, чьи слова приводит «Интерфакс».

Глава внешнеполитического ведомства РФ подробно расписал действия, которые должен был выполнить Лондон. «Если говорить о том, что обязана сделать Великобритания в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия, то это следующее: во-первых, немедленно, как только возникнет подозрение, что было применено отравляющее вещество, запрещенное Конвенцией, немедленно нужно обратиться к стране, которую подозревают в том, что она является страной происхождения данного вещества. И ответ на этот запрос дается в течение 10 дней», – поведал Лавров. В том случае, если ответ не удовлетворит страну, которая запрашивает информацию, то «эта страна – в данном случае Великобритания – должна будет обратиться в Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия и в Конференцию государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия», уточнил он.

По словам главы МИД РФ, ранее Москва официально попросила Великобританию сделать открытым расследование по делу Скрипаля и предоставить ей доступ к веществу, которым был отправлен бывший российский шпион, но британские власти России в этом отказали. «Одной из пострадавших является Юлия Скрипаль – российская гражданка», – заявил Лавров. Этот факт стал официальным поводом для российского запроса британским властям.

Лавров подчеркнул, что Москва не имеет никакого отношения к отравлению бывшего российского разведчика и его дочери.

Накануне премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что «с высокой вероятностью» ответственность за отравление экс-полковника ГРУ и его дочери несут власти России. По ее словам, Скрипаль и его дочь были отравлены нейропаралитическим веществом под названием «Новичок», разработанным в СССР. При этом никаких доказательств по делу Москве не предоставили. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала обвинения в причастности России к делу Скрипаля очередной провокацией: «Это цирковое шоу в британском парламенте. Вывод очевиден: очередная информационно-политическая кампания, основанная на провокации».

4 марта в британском Солсбери бывший полковник ГРУ 66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия попали в больницу с отравлением неизвестным веществом. Оба сейчас находятся в клинике в критическом состоянии. В полиции произошедшее сочли попыткой убийства.

Скрипаль служил в Главном разведывательном управлении Генштаба до 1999 года, затем некоторое время работал в управделами МИД России. В 2004 году его арестовали по обвинению в сотрудничестве с британской разведкой. Скрипаль свою вину признал, суд приговорил его к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима, но в 2010 году в рамках операции по обмену шпионами он получил убежище в Великобритании.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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