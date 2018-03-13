Все запасы «Новичка» в РФ уничтожены, но его можно изготовить кустарно, заявили в Совфеде

Член Совета Федерации Игорь Морозов заявил, что Россия не только остановила производство нервно-паралитического газа «Новичок», которым, по утверждению британских властей был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, но и уничтожила все его запасы. Сенатор уточнил, что «это было сделано в соответствии с международными соглашениями под контролем наблюдателей ОЗХО», передает РИА «Новости». Морозов напомнил, что последний килограмм боевых отравляющих веществ в России уничтожили в сентябре 2017 года, а производство химического оружия было прекращено еще в девяностые годы прошлого столетия.

При этом политик отметил, что газ «Новичок» можно изготовить в подпольных условиях: «Хотя и опасно, но возможно». «Для этого необходимы лабораторные условия, специальное оборудование и соответствующие специалисты, обычный человек на коленке этого не сделает», – сказал Морозов.

По мнению сенатора, обвинения в адрес России по делу Скрипаля Запад использует для усиления НАТО у границ России и активизации ударов коалиции в Сирии во главе с США по правительственной армии.

Об уничтожении всех запасов химоружия в России сообщили еще одни сенатор, генерал-майор ФСБ Владимир Джабаров. «Что касается наших международных договоров и обязательств, то мы их все выполняем, не было ни одного случая, чтобы мы кого-то обманули», – сказал политик, чьи слова приводит «Интерфакс».

Накануне премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что «с высокой вероятностью» ответственность за отравление экс-полковника ГРУ и его дочери несут власти России. По ее словам, Скрипаль и его дочь были отравлены нейропаралитическим веществом под названием «Новичок», разработанным в СССР. При этом никаких доказательств по делу Москве не предоставили, все материалы засекречены. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала обвинения в причастности России к делу Скрипаля очередной провокацией: «Это цирковое шоу в британском парламенте. Вывод очевиден: очередная информационно-политическая кампания, основанная на провокации».

4 марта в британском Солсбери бывший полковник ГРУ 66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия попали в больницу с отравлением неизвестным веществом. Оба сейчас находятся в клинике в критическом состоянии. В полиции произошедшее сочли попыткой убийства.

Скрипаль служил в Главном разведывательном управлении Генштаба до 1999 года, затем некоторое время работал в управделами МИД России. В 2004 году его арестовали по обвинению в сотрудничестве с британской разведкой. Скрипаль свою вину признал, суд приговорил его к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима, но в 2010 году в рамках операции по обмену шпионами он получил убежище в Великобритании.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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