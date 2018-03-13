Лондон задумался о кибератаке против России из-за отравления Скрипаля

Власти Великобритании рассматривают вопрос о проведении кибератаки против России в отместку на отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, пишет британская The Times со ссылкой на источник в кабмине. По словам собеседника издания, применение хакерских программ в качестве реакции на покушение на двойного агента в Солсбери может быть «вполне вероятным вариантом».

Газета отмечает, что британские Министерство обороны и Центр правительственной связи активизируют разработку совместного вредоносного программного обеспечения. Секретная кибератака на российские объекты может включать себя операцию против компьютерных сетей Кремля и медиаструктур, распространяющих, по мнению Лондона, «фейковые» новости, пишет The Times.

Накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в парламенте, заявила, что «с высокой вероятностью» ответственность за отравление экс-полковника ГРУ и его дочери несут власти России. По ее словам, Скрипаль и его дочь были отравлены нейропаралитическим веществом под названием «Новичок», разработанным в СССР. При этом никаких доказательств по делу Москве не предоставили, все материалы засекречены. Глава британского кабмина добавила, что если Лондон в течение суток не получит от Москвы «вызывающего доверия ответа», эта ситуация будет рассматриваться как использование силы со стороны России против Соединенного Королевства. Мэй при этом пригрозила введением ответных мерах в отношении России из-за отравления Скрипалей.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала очередной провокацией обвинения в причастности России к делу Скрипаля. «Это цирковое шоу в британском парламенте. Вывод очевиден: очередная информационно-политическая кампания, основанная на провокации. Прежде, чем сочинять новые сказки, пусть кто-то в Королевстве расскажет, чем закончились предыдущие дело – про Александра Литвиненко, Бориса Березовского и многих других, кто загадочно умер на британской земле», – заявила Захарова.

Экс-глава ФСБ России, члена думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Николай Ковалев не увидел логики в обвинениях в адрес России в причастности к отравлению Скрипаля. «12 лет назад он был осужден. 12 лет нужно было России ждать, и, наконец, дождались и перед выборами президента взяли и сами себе нагадили», – заявил Николай Ковалев в комментарии ТАСС. «В данном случае логика просто отсутствует», – заключил он.

Как сообщал «Новый День», 4 марта в британском Солсбери бывший полковник ГРУ 66-летний Сергей Скрипаль попал в больницу с отравлением неизвестным веществом. Вместе с ним пострадала его 33-летняя дочь Юлия. Оба сейчас находятся в клинике в критическом состоянии. В полиции произошедшее сочли попыткой убийства.

Скрипаль служил в Главном разведывательном управлении Генштаба до 1999 года, затем некоторое время работал в управделами МИД России. В 2004 году его арестовали по обвинению в сотрудничестве с британской разведкой. Скрипаль свою вину признал, суд приговорил его к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима, но в 2010 году в рамках операции по обмену шпионами он получил убежище в Великобритании.

Лондон, Москва, служба информации РИА «Новый День»

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