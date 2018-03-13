«Очередной фейк-ньюс, нет ни одного доказательства»: посольство РФ в США ответило на обвинения по делу Скрипаля

В посольстве России в США прокомментировали заявление американского госсекретаря Рекса Тиллерсона о том, что Вашингтон разделяет выводы британских властей относительно инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Скрипаля и его дочери. Выводы основаны на заключении экспертов, которые считают, что для покушения было применено нейропаралитическое вещество российского производства. При этом никаких доказательств по делу Москве не предоставили, все материалы засекречены.

Сообщения о причастности России к отравлению перебежчика – это очередной вброшенный фейк-ньюс, заявили в российском посольстве в Вашингтоне. Дипломаты констатировали, что «бездоказательные обвинения России во всех грехах продолжают множиться». «На сегодняшний день нет ни одного доказательства правоты британских, а теперь и американских властей», – подчеркнули в дипмиссии (здесь и далее цитаты по «Интерфаксу»).

«Когда же здесь научатся сначала проверять факты, а потом осуждать?... Неужели здесь уже забыт образ (бывшего госсекретаря США) Колина Пауэлла, трясущего пробиркой с белым порошком в зале СБ ООН? Когда порядочность вернется в политическую жизнь Вашингтона?", – добавили дипломаты.

Ранее сегодня Тиллерсон заявил, что Вашингтон «полностью уверен в расследовании Великобритании и ее оценке, что Россия, вероятно, ответственна за нападение с использованием нервно-паралитического вещества». Госсекретарь заверил, что отравление Скрипаля «вызовет ответную реакцию».

В МИД России заявления Мэй назвали «информационно-политической кампанией, основанной на провокации». «Это цирковое шоу в британском парламенте… Прежде, чем сочинять новые сказки, пусть кто-то в Королевстве расскажет, чем закончились предыдущие дело – про Александра Литвиненко, Бориса Березовского и многих других, кто загадочно умер на британской земле», – заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Как сообщал «Новый День», 4 марта в британском Солсбери бывший полковник ГРУ 66-летний Сергей Скрипаль, ранее шпионивший на Лондон в России, попал в больницу с отравлением неизвестным веществом. Вместе с ним пострадала его 33-летняя дочь Юлия. Оба сейчас находятся в клинике в критическом состоянии. К расследованию подключились специалисты подразделения по борьбе с терроризмом Скотланд-Ярда.

Сергей Скрипаль служил в Главном разведывательном управлении Генштаба до 1999 года, затем работал в управделами МИД России. В 2004 году его арестовали по обвинению в сотрудничестве с британской разведкой. По данным следствия, Лондон завербовал Скрипаля еще в 1995 году. Экс-полковник передавал за рубеж информацию о российских разведчиках, работающих под прикрытием. Уголовное дело было возбуждено по ст. 275 УК РФ «Госизмена». Скрипаль свою вину признал, суд приговорил его к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима, но в 2010 году в рамках операции по обмену шпионами он получил убежище в Великобритании.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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