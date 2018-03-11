Британия примет свой антироссийский «список Магнитского»

Власти Великобритании хотят применить жесткие санкции в отношении российских чиновников, замешанных в коррупционных делах и нарушении прав человека, пишет The Sunday Telegraph.

В частности, газета пишет, что глава МИД Соединенного корелвства Борис Джонсон и министр внутренних дел Эмбер Радд договорились о введении аналога так называемого американского «закона Магнитского», который предусматривает санкции в отношении ряда российских должностных лиц. В том числе данные ограничения предусматривают невыдачу виз и заморозку активов оказавшихся в санкционном списке.

Отмечается, что санкциях такого рода Лондон задумался еще до инцидента с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которое произошло в Солсбери. В смерти шпиона бездоказательно обвиняют российские власти. Профильные ведомства РФ уже выразили готовность помочь Великобритании в расследовании дела.

Аналоги «закона Магнитского» ранее были введены в Латвии (запрещен въезд 49 иностранцам) и Канаде (против 30 граждан России), напоминают «Известия». США приняли «закон Магнитского» в декабре 2012 года. Документ подразумевает санкции в отношении россиян, причастных к нарушениям прав человека. Российские власти неоднократно заявляли о недопустимости политизации данного дела.

Закон назван именем аудитора британского фонда Hermitage Capital Management Сергея Магнитского, который умер в российской тюрьме после того, как обвинил в коррупции ряд крупных чиновников.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 11.03.18

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