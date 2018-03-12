СМИ: Лондон готов обвинить Москву в отравлении Скрипаля и ввести санкции

Великобритания собирается официально связать Россию с покушением на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, пишет The Times. По данным издания, премьер-министр Тереза Мэй может в ближайшие 48 часов назвать виновных. Москве грозит высылка высокопоставленных российских дипломатов и разведчиков, а также санкции в отношении бизнесменов, связанных с Кремлем.

Сегодня кабинет министров Великобритании должен получить информацию от спецслужб о ходе расследования дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Ожидается, что после этого Тереза Мэй сделает публичное заявление, в котором обвинит в покушении Россию.

Не исключено, что Лондон примет ряд ответных мер. Источники The Times говорят, что британские власти могут выслать российских дипломатов и разведчиков, а также аннулировать визы связанных с Кремлем олигархов, ввести против них финансовые ограничения, отозвать официальных представителей с чемпионата мира по футболу, который должен пройти в России.

Кроме того, планируется призвать к осуждению действий Москвы союзников. Речь идет о президенте Франции Эмманюэле Макроне, канцлере Германии Ангеле Меркель, а также США. Впрочем, Вашингтон пока никаких публичных комментариев на этот счет не давал.

Напомним, 4 марта в британском Солсбери бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, ранее шпионивший на Лондон в России, попал в больницу с отравлением неизвестным веществом. Вместе с ним пострадала его 33-летняя дочь Юлия. К расследованию подключились специалисты подразделения по борьбе с терроризмом Скотланд-Ярда. Ранее британские СМИ сообщали, что пострадавшие могли отравиться фентанилом – синтетическим опиатом, применяемый в медицине в качестве анестетика.

Кремль отрицает свою причастность к происшествию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва всегда готова к сотрудничеству, однако российские власти не знают, что могло стать причиной трагической ситуации.

Сергей Скрипаль служил в Главном разведывательном управлении Генштаба до 1999 года, вышел в отставку в звании полковника. Некоторое время работал в управделами МИД России. В 2004 году его арестовали по обвинению в сотрудничестве с британской разведкой. По данным следствия, Лондон завербовал Скрипаля еще в 1995 году. Экс-полковник передавал за рубеж информацию о российских разведчиках, работающих под прикрытием.

Уголовное дело было возбуждено по ст. 275 УК РФ «Госизмена». Скрипаль свою вину признал, суд приговорил его к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима, но в 2010 году в рамках операции по обмену шпионами он отбыл в Великобританию. В числе вернувшихся в Россию в то время была Анна Чапман.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

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