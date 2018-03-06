Вместе с отравленным перебежчиком Скрипалем пострадала его дочь. У полиции появилась зацепка

Вместе с попавшим в больницу в британском Солсбери с отравлением неизвестным веществом экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем, ранее осужденным в РФ за шпионаж и впоследствии обмененным на российских агентов, пострадала его 33-летняя дочь Юлия. Об этом сообщил в своем твиттере корреспондент BBC Том Саймондс.

По его данным, дочь бывшего разведчика живет в России, но часто бывает в Великобритании. По словам родственников, она не выходит на связь уже два дня.

Британские СМИ опубликовали запись с камеры видеонаблюдения, на которой видны мужчина и женщина, идущие от ресторана Zizzi в сторону скамейки, где были позже обнаружены Скрипаль и его спутница без сознания. Запись сделана в 15:47 по местному времени в воскресенье, ее уже изучила полиция.

Предположительно, эта пара может быть замешана в деле с отравлением Скрипаля, подозрительных мужчину и женщину, возможно, уже ищут, отмечал телеканал Sky News. Позднее появились сообщения, что на видео запечатлены сами пострадавшие. Об этом, в частности, сообщили The Sun и The Guardian. Отмечается, что экс-разведчик и его дочь почувствовали себя плохо, вероятно, после обеда в ресторане итальянской кухни Zizzi.

По последним данным, оба пострадавших по-прежнему в критическом состоянии. Они находятся в отделении интенсивной терапии районной больницы Солсбери.

Саймондс также сообщил, что двое полицейских, расследовавших инцидент в Солсбери, обратились в больницу с симптомами отравления. По его словам, правоохранители сами сообщили о произошедшем в рассылке СМИ. Полицейские 5 марта почувствовали резь в глазах и одышку, после чего обратились в больницу. Вечером того же дня их отпустили домой.

К расследованию истории со Скрипалем подключились специалисты подразделения по борьбе с терроризмом Скотланд-Ярда. В настоящее время криминалисты проводят токсикологический анализ, чтобы установить, был ли бывший советский разведчик отравлен и если да, то каким веществом, передает BBC. Ранее британские СМИ сообщали, что пострадавшие могли отравиться фентанилом – синтетическим опиатом, применяемый в медицине в качестве анестетика.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что к российским властям пока никто не обращался с просьбой о содействии в расследовании инцидента со Скрипалем, отметив, что Москва всегда готова к сотрудничеству. Представитель Кремля добавил, что российские власти не знают, что могло стать причиной трагической ситуации. Песков также при этом отметил, что обвинения в причастности Москвы к возможному отравлению экс-полковника ГРУ не заставили себя долго ждать, передает РИА «Новости».

Как сообщал «Новый День», Сергей Скрипаль служил в Главном разведывательном управлении Генштаба до 1999 года, вышел в отставку в звании полковника. Некоторое время работал в управделами МИД России. В 2004 году его арестовали по обвинению в сотрудничестве с британской разведкой. По данным следствия, Лондон завербовал Скрипаля еще в 1995 году. Экс-полковник передавал за рубеж информацию о российских разведчиках, работающих под прикрытием.

Уголовное дело было возбуждено по ст. 275 УК РФ «Госизмена». Скрипаль свою вину признал, суд приговорил его к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима, но в 2010 году в рамках операции по обмену шпионами он отбыл в Великобританию. В числе вернувшихся в Россию в то время была Анна Чапман.

Лондон, Москва, служба информации РИА «Новый День»

Лондон, Москва. Другие новости 06.03.18

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