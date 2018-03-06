В Великобритании отравлен экс-полковник ГРУ, шпионивший против России

В британском Солсбери бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, ранее шпионивший на Лондон в России, попал в больницу с отравлением неизвестным веществом. Произошедшее расследуют несколько ведомств, выясняется возможная криминальная подоплека.

66-летнего Скрипаля и его 30-летнюю спутницу нашли в бессознательном состоянии на лавочке у торгового центра в Солсбери, что на юго-западе Англии, пишет The Guardian. В то же время обнаружившая их женщина сообщила ВВС, что они были в сознании, но как будто «заморожены». На телах не было признаков физического насилия, в критическом состоянии пострадавшие госпитализированы в центральную больницу. По словам представителей местных властей, Скрипаль и женщина находятся в реанимации.

Предполагается, что экс-полковник был подвержен воздействию неизвестного вещества. Руководство центрального госпиталя в Солсбери объявило об опасности заражения, на место вызвали экспертов по обеззараживанию.

Выяснилось, что один из пострадавших обедал в ресторане Zizzi. Заведение в настоящее время закрыли на неопределенный срок, специалисты в костюмах химзащиты проводили там дезинфекцию. Торговые центр и прилежащие районы также оцепили в целях предосторожности, в городе было объявлено чрезвычайное положение.

В российском посольстве в Лондоне отметили, что обращений по поводу отравления россиянина не поступало. «Ни родственники, ни законные представители указанного лица, ни представители британских властей к нам по этому поводу не обращались»,– сказал представитель посольства РИА «Новости».

Позже стало известно, что Скрипаль опасался за свою жизнь, пишет The Telegraph. О своих тревогах он рассказал британской полиции.

По данным издания, вдова Александра Литвиненко, который в 2006 году скончался в Великобритании, заявила, что случай со Скрипалем очень похож на то, что случилось с ее мужем. Напомним, бывший офицер ФСБ Литвиненко, после отъезда на Запад опубликовавший ряд разоблачительных материалов о ведомстве, был отравлен полонием.

Сергей Скрипаль служил в Главном разведывательном управлении Генштаба до 1999 года, вышел в отставку в звании полковника. Некоторое время работал в управделами МИД России. В 2004 году был арестован по обвинению в сотрудничестве с британской разведкой. По данным следствия, Лондон завербовал Скрипаля еще в 1995 году. Экс-полковник передавал за рубеж информацию о российских разведчиках, работающих под прикрытием.

Уголовное дело было возбуждено по ст. 275 УК РФ «Госизмена». Скрипаль свою вину признал, суд приговорил его к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима.​ Однако в 2010 году в рамках операции по обмену шпионами он отбыл в Великобританию. К слову, в числе вернувшихся в Россию в то время была Анна Чапман.

Солсбери, Служба информации РИА «Новый День»

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