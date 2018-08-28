К расследованию «дела Скрипалей» подключились детективы с феноменальной памятью

Скотленд-Ярд привлек к расследованию отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля двух офицеров, которые обладают уникальной способностью распознавать лица. Следователи надеются, что они помогут продвинуться в понимании того, кто же все-таки организовал покушение.

По данным телеканала Sky News, детективы умеют запоминать лица людей. «У них есть врожденное мастерство, которое нельзя купить или выработать в себе. У них очень необычная способность запоминать лица, увиденные будь то на фотографии, в фильмах, или людей, с которыми они встречались», – сообщил бывший старший инспектор полиции Лондона Мик Невилл.

Распознаватели отсматривают несколько тысяч часов записей с камер видеонаблюдения, снятых на улицах, в аэропортах и других общественных местах, чтобы сопоставить лица подозреваемых. Детективы не концентрируются на очевидных приметах, типа родинок и шрамов, они смотрят на части, которые не меняются, такие как уши, нос, глаза.

«Они могут узнать лицо по малейшему взгляду на его часть», – подчеркнул Невилл.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери были госпитализированы Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они находились в критическом состоянии из-за отравления. Спустя неделю премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» (А-234), разработанным в России. В Москве решительно отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем ОЗХО.

18 мая стало известно, что из госпиталя выписали Сергея Скрипаля. Юлия восстановилась быстрее своего отца и покинула больницу в апреле. Британские власти не позволили российским дипломатам встретиться с ними. Местонахождение российских граждан тщательно скрывается.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

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