Польша собирается ввести антироссийские санкции из солидарности с Великобританией

Польские власти задумались над введением санкций против России. Варшава надеется, что антироссийские меры будут частью широкой реакции Евросоюза и НАТО на покушение в Великобритании на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, в котором Лондон обвинил Москву.

По данным польского издания Gazeta Prawna, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий накануне провел встречу с главой британского парламента Терезой Мэй, а сегодня он собирается обсудить этот вопрос с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Намерение Польши ввести санкции против России подтвердил и глава канцелярии правительства республики Михал Дворчик. В эфире радио ZET он заявил, что речь идет не только высылке российских дипломатов, но и об экономических санкций, а также ряде других инициатив. Глава канцелярии не исключил, что Польша объявит бойкот чемпионата мира по футболу в России.

В свою очередь Совет ЕС по иностранным делам уклонился от прямого обвинения России в причастности к отравлению Скрипаля. «Этими безрассудными и незаконными действиями угрожали жизням многих граждан. Европейский союз крайне серьезно относится к оценке правительства Великобритании, что весьма вероятно, что Российская Федерация несет за это ответственность», – говорится в заявлении на сайте Совета.

В ЕС призвали Москву содействовать расследованию и раскрыть информацию о веществе «Новичок», которым предположительно был отравлен Скрипаль и его дочь. При этом европейские министры не упомянули о каких-либо антироссийских санкциях.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери бывший полковник ГРУ 66-летний Сергей Скрипаль, обвиненный в связях с британской разведкой, и его 33-летняя дочь Юлия попали в больницу с отравлением неизвестным веществом. Премьер Британии Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к покушению, а также объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломатов. МИД России назвал этот шаг «грубой провокацией под фальшивым предлогом» и постановил в недельный срок 23 британским дипломатам покинуть РФ.

Варшава, Служба информации РИА «Новый День»

Варшава. Другие новости 19.03.18

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