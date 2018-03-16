В России возбуждены уголовные дела об отравлении Юлии Скрипаль и гибели соратника Бориса Березовского

Следственный комитет России возбудил уголовные дела по резонансным преступлениям, которые произошли в Великобритании и стали поводом для новой волны давления на Россию. Как сообщила пресс-служба ведомства, речь идет об отравлении гражданки РФ Юлии Скрипаль и убийстве гражданина РФ Николая Глушкова, которого называют соратником погибшего опального олигарха Бориса Березовского.

«Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации 16 марта 2018 года возбуждены уголовные дела по факту покушения на умышленное убийство гражданки Российской Федерации Юлии Скрипаль, совершенного общеопасным способом на территории г. Солсбери Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «е», ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом), а также об убийстве гражданина Российской Федерации Николая Глушкова в Лондоне по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство)», – говорится в сообщении СКР.

В ведомстве заверили, что «расследование будет произведено в соответствии с требованиями российского законодательства и нормами международного права».

«Следствием планируется привлечение к расследованию высококвалифицированных экспертов, а также следователи готовы к совместной работе с компетентными органами Великобритании», – уточнили в СКР.

Как сообщал «Новый День», тело Глушкова, который в 1990-х являлся деловым партнером скандального олигарха Бориса Березовского, а в 2000-х сбежал в Британию и получил там политическое убежище, было обнаружено в понедельник, 12 марта, в его доме в британской столице. По данным СМИ, на теле 69-летнего Глушкова, осужденного в России в 2017 году к 8 годам колонии за хищение валютной выручки «Аэрофлота», найдены следы удушения.

Ранее, 4 марта, в британском Солсбери бывший полковник ГРУ 66-летний Сергей Скрипаль, обвиненный в связях с британской разведкой, и его 33-летняя дочь Юлия попали в больницу с отравлением неизвестным веществом. В полиции инцидент сочли попыткой убийства.

Последнее ЧП стало поводом для новой антироссийской атаки со стороны западных государств во главе с Лондоном. 14 марта премьер Британии Тереза Мэй, обвинившая Россию в причастности к отравлению, объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломатов. Кроме того, Британия приостановит все двусторонние контакты с Россией, а высокопоставленные чиновники и члены королевской семьи не приедут на чемпионат мира по футболу в Россию. Также отозвано приглашение главе российского МИД Сергею Лаврову посетить Лондон.

Кроме того, Мэй объявила, что Британия усилит контроль частных самолетов, ужесточит проверки на таможне и заморозит российские государственные активы, если появятся доказательства, что они используются против Лондона.

МИД России назвал этот шаг «грубой провокацией под фальшивым предлогом» и пообещал скорый ответ Москвы. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров накануне заявил, что Москва вышлет британских дипломатов в ответ на аналогичный шаг. Он пообещал, что это произойдет скоро. Лавров назвал обвинения Лондона в адрес России в связи с «делом Скрипаля» хамскими и голословными.

Президент Франции Эммануэль Макрон накануне сообщил, что в ближайшее время объявит меры против России из-за инцидента с отравлением Скрипаля и его дочери. При этом Великобритания, США, Германия и Франция выступили с совместным заявлением, в котором обвинили Россию в применении запрещенного химического оружия и нарушении международного права.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.03.18

Эксперты: России нужен новый Общественный договор. / Захватчики «Тольяттиазота» вписались в предвыборную гонку. / Умер режиссер «Зеленого фургона». Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»