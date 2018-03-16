СМИ: отравляющее вещество для Скрипаля привезла его дочь из Москвы

Ядовитое средство, которое стало причиной отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, находилось в багаже его дочери Юлии. По всей видимости, женщина распаковала чемодан, привезенный из Москвы, и нейропаралитическое вещество начало свое губительное воздействие.

Новый версию о том, как яд попал в Солсбери, высказали источники газеты The Telegraph в спецслужбах. Предполагается, что Юлия привезла отравляющее вещество из Москвы. Возможно, им было пропитано что-то из косметики или подарки, которые должны были распаковать по прибытию в дом Сергея Скрипаля.

Собеседники издания отметили, что Юлия, возможно, и не знала о яде в своей сумке. В ее квартиру в Москве могли легко проникнуть неизвестные, чтобы подложить вещество в багаж. Газета пишет, что спецслужбы Великобритании уже отказались от версии, согласно которой злоумышленники сами приехали в страну с отравляющим веществом.

Полицейский Ник Бэйли, который был госпитализирован с признаками отравления нейропаралитическим веществом, вероятно, подвергся воздействию яда не на месте, где обнаружили без сознания Скрипаля и его дочь, а в их доме, указывает The Telegraph.

Как сообщал «Новый День», накануне Великобритания, США, Германия и Франция выступили с совместным заявлением по поводу скандала с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Западные «партнеры» обвинили Россию в применении запрещенного химического оружия и нарушении международного права.

Ранее премьер Британии Тереза Мэй, обвинившая России в причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломатов. С угрозами о санкциях в отношении России выступил и президент Франции Эммануэль Макрон.

МИД России назвал этот шаг «грубой провокацией под фальшивым предлогом» и пообещал скорый ответ. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва вышлет британских дипломатов в ответ на аналогичный шаг. Он пообещал, что это произойдет скоро. Лавров назвал обвинения Лондона в адрес России в связи с «делом Скрипаля» хамскими и голословными.

Напомним, 4 марта в британском Солсбери бывший полковник ГРУ 66-летний Сергей Скрипаль, обвиненный в связях с британской разведкой, и его 33-летняя дочь Юлия попали в больницу с отравлением неизвестным веществом. В полиции инцидент сочли попыткой убийства.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

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