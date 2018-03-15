Россия – «это угроза всем нам»: Англия, Франция, США и Германия выступили с совместным заявлением

Великобритания, США, Германия и Франция выступили с совместным заявлением по поводу скандала с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Западные «партнеры» обвинили Россию в применении запрещенного химического оружия и нарушении международного права.

«Мы, лидеры Франции, Германии, Соединенных штатов и Соединенного королевства в ужасе от того покушения, которое произошло 4 марта 2018 года в английском городе Солсбери», – говорится в заявлении, которое опубликовано в твиттере пресс-секретаря канцлера ФРГ Штефана Зиберта.

По мнению западных «партнеров», использование против Скрипаля и его дочери боевого отравляющего вещества, «разработанного в России» – стало первым применением химического оружия в Европе со времен Второй мировой войны.

«Речь идет о нападении на суверенитет Соединенного королевства, это прямое нарушение Конвенции о запрещении химического оружия, а также нарушение международного права. Это угроза всем нам», – подчеркивается в документе.

При этом отмечается, что именно Россия, «большой долей вероятности» несет за это ответственность.

«Мы разделяем мнение Британии о том, что нет другого правдоподобного объяснения, а неспособность России ответить на законный запрос британского правительства только подтверждает ее ответственность. Мы призываем Россию ответить на все вопросы, которые сейчас возникают вокруг скандала в Солсбери. В частности, Россия должна в полном объеме раскрыть программу «Новичок» перед Организацией по запрещению химического оружия», – говорится в сообщении.

Как сообщал «Новый День», накануне премьер Британии Тереза Мэй, ранее обвинившая России в причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломатов. МИД России назвал этот шаг «грубой провокацией под фальшивым предлогом» и пообещал скорый ответ Москвы.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сегодня заявил, что Москва вышлет британских дипломатов в ответ на аналогичный шаг. Он пообещал, что это произойдет скоро. Лавров назвал обвинения Лондона в адрес России в связи с «делом Скрипаля» хамскими и голословными.

Президент Франции Эммануэль Макрон сегодня сообщил, что в ближайшее время объявит меры против России из-за инцидента с отравлением Скрипаля и его дочери.

Напомним, 4 марта в британском Солсбери бывший полковник ГРУ 66-летний Сергей Скрипаль, обвиненный в связях с британской разведкой, и его 33-летняя дочь Юлия попали в больницу с отравлением неизвестным веществом. В полиции инцидент сочли попыткой убийства.

Берлин, Мария Вяткина

Берлин. Другие новости 15.03.18

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