Захарова обвинила Великобританию в похищении российских граждан

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила британские власти в похищении россиян.

По словам Захаровой, так можно оценивать неоднократный отказ Великобритании в консульском доступе к Сергею и Юлии Скрипаль, дело об отравлении которых 4 марта в британском городе Солсбери спровоцировало международный скандал и многочисленные обвинения в адрес России.

«Нам рассказывают о якобы нежелании Юлии Скрипаль общаться с посольством России в Великобритании. В отношении Сергея Скрипаля было отказано в консульском доступе на основании наличия у него британского подданства», – сообщила Захарова в ходе сегодняшнего брифинга в Керчи.

При этом она подчеркнула, что «Сергей Скрипаль не лишался российского гражданства и добровольно из него не выходил».

«Он имеет полное право на общение с российскими консулами, как и Россия имеет полное право на общение с ним», – заявила Захарова, напомнив о консульской конвенции между СССР и Великобританией от 1965. По словам Захаровой, согласно этому документу, согласие гражданина не является обязательным условием для визита к нему консула его страны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», официальный представитель российского внешнеполитического ведомства поставила на вид британским коллегам «серьезное нарушение двусторонних договоров» и напомнила, как они реализуют похожее соглашение в отношении граждан, имеющих двойное гражданство, в одном из ближневосточных государств.

Захарова отметила, что посольство России будет добиваться личной встречи со Скрипалями.

«Если Скрипали не нуждаются в нашей помощи, пусть британская сторона даст им возможность сказать об этом лично», – отметила Захарова, добавив, что в нынешней ситуации Москва вынуждена квалифицировать ситуацию, как насильственное удержание или даже похищение.

Керчь, Галия Шакирова

Керчь. Другие новости 16.05.18

В Петербурге задержали россиянина за изнасилование в Крыму. / Эксперт: Выход Украины из СНГ принесет проблемы крымским пенсионерам. / В украинском плену без перемен: Захарова рассказала о судьбе экипажа «Норда» и промолчала о беременной крымчанке, агитировавшей за Путина. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»