В отравлении Скрипалей обвинили агентов российской разведки

Британские следователи считают, что к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей причастны разведчики Главного управления Генерального штаба России. Более того, сотрудники этой спецслужбы повинны и в других происшествиях, в том числе во вмешательстве в президентские выборы в США. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах Великобритании.

По данным издания, покушение на Сергея и Юлию Скрипалей организовали «нынешние или бывшие агенты спецслужбы, известной как ГРУ». NYT также не исключает, что отравление в Солсбери могли организовать сотрудники другого российского разведывательного управления или «приватизированного ответвления» этой службы.

По словам источников среди британских и американских чиновников, в целом ГРУ «служит тайным ударным отрядом Кремля в конфликтах по всему миру». В частности, именно его сотрудники якобы совершили вмешательство в выборы американского президента в 2016 году, а также принимали участие в захвате сирийских городов от имени президента САР Башара Асада. NYT связывает ГРУ и с мобилизацией славянских националистов в Черногории и финансированием протестов для того, чтобы предотвратить изменения в Македонии, которая собирается вступить в НАТО.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери были госпитализированы Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они находились в критическом состоянии из-за отравления. Спустя неделю премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» (А-234), разработанным в России. В Москве решительно отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем ОЗХО.

18 мая стало известно, что из госпиталя выписали Сергея Скрипаля. Юлия восстановилась быстрее своего отца и покинула больницу в апреле. Британские власти не позволили российским дипломатам встретиться с ними. Местонахождение российских граждан тщательно скрывается. По данным СМИ, Скотленд-Ярд установил двух подозреваемых, организовавших покушение на Скрипалей. Они якобы покинули Великобританию сразу после совершения преступления и скрываются в России.

Новый случай отравления неизвестным ядом произошел 30 июня. В состоянии комы госпитализированы мужчина и женщина. Инцидент произошел в городе Эймсбери, что неподалеку от Солсбери. Позже было установлено, что Чарльз Роули и Даун Старжес отравились «Новичком». 8 июля стало известно, что Даун скончалась в больнице. Британские правоохранители начали расследовать это дело как убийство, однако они не связывали его с делом Скрипалей.

Позже британские СМИ сообщили, что Роули незадолго до госпитализации подобрал на улице флакон из-под духов, в котором, по словам его брата, и находилось отравляющее вещество. Бутылочку с «Новичком» в доме пострадавшего обнаружили полицейские. Впрочем, правоохранительные органы отказались комментировать это утверждение.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

Лондон. Другие новости 16.07.18

Полиция составила протоколы на прервавших финальный матч ЧМ-2018 худиганов. / Угроза подтопления домов в Ивделе отступила: уровень реки снизился на 45 см. / В детском парке Челябинска дикий поезд убил человека. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»