«Эти имена и фотографии нам ничего не говорят»: МИД РФ не признал россиян, подозреваемых по «делу Скрипалей»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что опубликованные британской прокуратурой фотографии россиян, подозреваемых в покушении на Сергея и Юлию Скрипаль, нельзя считать полноценными доказательствами.

«В СМИ появились заявления британских официальных лиц относительно подозреваемых по делу Солсбери и Эймсбери. Делается увязка с Россией. Опубликованные в СМИ имена, как и фотографии, нам ничего не говорят», – сообщила Захарова радиостанции «Говорит Москва».

Представитель дипломатического ведомства призвала британские власти «перейти от публичных обвинений и информационных манипуляций к практическому взаимодействию по линии правоохранительных органов».

«Многочисленные соответствующие запросы от российской стороны у Лондона имеются. Расследование столько серьезных преступлений, о которых неоднократно заявляли в Великобритании, требует самой тщательной работы, скрупулезного анализа данных и плотного взаимодействия», – пояснила Захарова.

Ранее британская прокуратура назвала имена подозреваемых по «делу Скрипалей». Речь идет о гражданах России – Александре Петрове и Руслане Боширове. Лондон выдал европейский ордер на арест россиян. Если они посетят какую-либо страну Евросоюза, то будут арестованы и экстрадированы в Великобританию. Обвинения, выдвинутые против Петрова и Боширова, не имеют срока давности.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.09.18

В Москве арестован предполагаемый убийца полицейского. / Как спустить 2 миллиарда в унитаз: в Севастополе расследуют аферу с очистными сооружениями. / Лондон назвал имена и объявил в розыск россиян, подозреваемых по «делу Скрипалей». Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»