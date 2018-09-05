В отравителях Скрипалей узнали русских бандитов из голливудского боевика (ФОТО)

Британская прокуратура опубликовала фотографии подозреваемых в покушении на Сергея и Юлию Скрипаль. Снимки тут же разлетелись по Сети. Пользователи обнаружили необычайное сходство отравителей с двумя актерами, которые играли русских бандитов в одном из фильмов.

Речь идет о боевике «Красная жара» с Арнольдом Шварценеггером и Джеймсом Белуши в главных ролях. Российскому зрителю фильм запомнился нелепыми диалогами на ломаном русском языке и огромным количеством ляпов.

В начале картины капитан милиции Иван Данко (Шварцнеггер) заходит в ресторан, где собирается весь местный криминалитет. Как раз там за столом сидят несколько бандитов, двое из которых действительно имеют внешнее сходство с подозреваемыми по «делу Скрипалей».

Фото: телеграм-канал Mash

Сегодня британская прокуратура выдала европейский ордер на арест россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, обвинив их в отравлении в Солсбери. В свою очередь МИД РФ заявил, что одного снимка недостаточно, чтобы доказать вину указанных граждан.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.09.18

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