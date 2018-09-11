СМИ: Подозреваемых по «делу Скрипалей» сдал завербованный российский дипломат

Агентов, которые отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, удалось вычислить, благодаря информации, поступившей от завербованного российского дипломата. Об этом сообщает газета Daily Express со ссылкой на источники в британской разведке.

Издание не называет дипломатического сотрудника, упоминается лишь его кодовое имя – «Апполон». По данным газеты, он работал в посольстве России в Риме, где собирал секретную информацию о НАТО. Якобы именно в столице Италии Ми-6 завербовала российского дипломата через месяц после отравления в Солсбери.

«Апполон» предоставил британским спецслужбам информацию о «всемирной шпионской сети Москвы», пишет таблоид. Именно эти данные помогли вычислить подозреваемых в покушении на Скрипалей – Александра Петрова и Руслана Боширова.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери были госпитализированы Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они находились в критическом состоянии из-за отравления. Спустя неделю премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» (А-234), разработанным в России. В Москве решительно отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем ОЗХО.

18 мая стало известно, что из госпиталя выписали Сергея Скрипаля. Юлия восстановилась быстрее своего отца и покинула больницу в апреле. Британские власти не позволили российским дипломатам встретиться с ними. Местонахождение российских граждан тщательно скрывается.

6 сентября Лондон назвал имена и объявил в розыск россиян, подозреваемых по «делу Скрипалей». Были опубликованы фотографии, на которых, по утверждению британских спецслужб, запечатлены граждане России Александр Петров и Руслан Боширов, якобы организовавшие покушение.

Сегодня британские СМИ сообщили, что Петров и Боширов действовали не одни, они входили в так называемую группу «чистильщиков», состоящую из шести человек. Дублирующие агенты также прибыли в Великобританию, чтобы подстраховать главных исполнителей на случай непредвиденных обстоятельств. У всех у них была одна легенда – богатые россияне, присматривающие недвижимость на Туманном Альбионе.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

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