«Ничего криминального нет»: Путин нашел подозреваемых в отравлении Скрипалей

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российским властям известно, кто такие Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон обвиняет в покушении на Сергея и Юлию Скрипалей. По словам главы государства, речь идет о гражданских лицах.

Отвечая на вопросы в рамках пленарного заседания Восточного экономического форума, Путин рассказал о Петрове и Боширове: «Мы, конечно, посмотрели, что это за люди, и знаем, кто они такие. Мы их нашли. Ничего там особенного и криминального нет, уверяю вас».

Путин предложил Боширову и Петрову самим рассказать о себе. «Я хочу к ним сейчас обратиться, чтобы они услышали нас сегодня. Пускай они придут куда-нибудь, например, в средства массовой информации», – добавил президент.

4 марта в британском городе Солсбери были госпитализированы Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они находились в критическом состоянии из-за отравления. Спустя неделю премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» (А-234), разработанным в России. В Москве решительно отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем ОЗХО.

18 мая стало известно, что из госпиталя выписали Сергея Скрипаля. Юлия восстановилась быстрее своего отца и покинула больницу в апреле. Британские власти не позволили российским дипломатам встретиться с ними. Местонахождение российских граждан тщательно скрывается.

6 сентября Лондон назвал имена и объявил в розыск россиян, подозреваемых по «делу Скрипалей». Были опубликованы фотографии, на которых, по утверждению британских спецслужб, запечатлены граждане России Александр Петров и Руслан Боширов, якобы организовавшие покушение.

Британские СМИ сообщили, что Петров и Боширов действовали не одни, они входили в так называемую группу «чистильщиков», состоящую из шести человек. У всех у них была одна легенда – богатые россияне, присматривающие недвижимость на Туманном Альбионе. Кроме того, в прессе появилась информация, что агентов, которые отравили Скрипалей, удалось вычислить, благодаря данным, поступившим от завербованного российского дипломата с кодовым именем «Апполон».

Владивосток, Служба информации РИА «Новый День»

Владивосток. Другие новости 12.09.18

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