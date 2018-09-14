«Москве нравится насмехаться над своими противниками»: Западные СМИ об интервью Петрова и Боширова

Зарубежные СМИ по словам разбирают интервью, которые дали накануне фигуранты «дела Скрипаля» Александр Петров и Руслан Боширов. Обозреватели находят нестыковки в повествовании россиян, которые утверждают, что приехали в Солсбери в качестве туристов. Пока одни пишут, что история с подозреваемыми свидетельствует о непрофессионализме российских спецслужб, другие считают, что все было тщательно спланировано, Москва внесла еще больше смуты в это дело, бросив вызов Лондону в информационной войне.

Судя по заголовкам западных изданий, журналисты не поверили Петрову и Боширову – «Десять зияющих дыр, которые ставят историю предполагаемых отравителей под сомнение», «Подозреваемые продемонстрировали впечатляющее знание «Википедии», «Смехотворные оправдания подозреваемых российских убийц – обычный отпуск двух обычных парней».

В первую очередь пресса усомнилась в том, что Александр Петров и Руслан Боширов – это настоящие имена. Они не показали никаких документов, свидетельствующих об этом. «В интернете нет упоминаний об Александре Петрове или Руслане Боширове в контексте российской фитнес-индустрии. Ни один из них двоих не присутствует активно в соцсетях», – пишет The Times.

Эти два человека согласились дать интервью буквально на следующий день после того, как об этом попросил президент России Владимир Путин, и только спустя неделю с того момента, как британская прокуратура опубликовала их фотографии, связав с «делом Скрипаля», указывает The Guardian. «Если ты в России раздаешь листовки на митингах, спецназ выбьет тебе входную дверь. А если тебя на международном уровне обвинили в покушении с использованием химоружия – президент вежливо пригласит тебя пообщаться с прессой», – пишет газета.

Множество вопросов возникло у журналистов к маршруту, по которому ходили Петров и Боширов в Солсбери. Так корреспондент ВВС даже реконструировал перемещения россиян. По непонятной причине туристы с вокзала направились на северо-запад, хотя в интервью они утверждают, что хотели посмотреть на Солсберийский собор, который находится на юго-востоке. Камера наблюдения зафиксировала их в одном квартале у дома Скрипалей.

Можно было бы предположить, что мужчины просто заблудились, но не в пользу этой версии говорит тот факт, что собор видно за несколько километров. Как сказали сами Петров и Боширов в интервью, его шпиль самый высокий в Британии и достигает впечатляющей высоты в 123 метра.

Немало западные СМИ уделили внимания вопросу о сексуальной риентации Петрова и Боширова. «Российская пресса спекулирует, что подозреваемые в отравлении «Новичком» были любовниками в романтическом путешествии по Великобритании», – гласит заголовок Mirror. Впрочем, по данным издания, за пределами России к этой версии серьезно не отнеслись. В представлении жителей Европы гомосексуалист тоже может быть агентом-отравителем.

В международной прессе разделились мнения о том, какие последствия влечет за собой это интервью. Одни считают, что это «ставит точку в вопросе компетентности Главного разведывательного управления», другие уверены, что цель этого спектакля – посеять смуту. По мнению Der Spiegel, интервью подозреваемых «вносит еще больше путаницы».

Многие указывают на то, что нелепость истории с туристами, которых обвинили в международном преступлении, доказывает причастность к отравлению российских властей. «Москве нравится насмехаться над своими противниками», – пишет The Telegraph. Впрочем, есть и те, кто посчитал всю эту историю признаком того, что Запад проигрывает в пропагандистской войне. Так заголовок в CNN гласит: «Россия лучше нас разбирается в пропаганде».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.09.18

Зампреда Госкомнаследия Крыма «спустили» с недоделанной Митридатской лестницы. / Судьба долга Украины перед Россией решится на новом судебном процессе. Москва надеется на объективное решение. / Новым главой Ирбита стал чиновник, известный скандалами с женщинами и мордобоем с экс-депутатом. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»