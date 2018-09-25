ФСБ проводит проверку утечки личных данных «отравителей» Скрипалей

Федеральная служба безопасности проверит каналы утечки персональных данных Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон обвинил в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

После того, как власти Великобритании озвучили имена Петрова и Боширова в качестве подозреваемых в покушении на Скрипалей, СМИ опубликовали данные россиян. В частности, речь идет об анкете на получение загранпаспортов и информации о поездках за границу. Такие данные хранятся в системах «Роспаспорт» и «Перемещение» и не могут быть доступны широкой публике.

Как сообщил источник «Росбалта», знакомый с ситуацией, утечка произошла по линии МВД России, а «сливший» информацию сотрудник и не знал, документы на кого он продает. Просто «отработал» заказ.

Собеседник агентства подчеркнул, что речь не идет о разоблачающих сведениях. «Все это додумки и догадки, сделанные на пустом месте. Таким образом любую анкету можно перевернуть с «ног на голову», а заполнявшего ее человека превратить в кого угодно. Просто подобная информация, содержащая личные данные, не должна находиться в свободном обращении», – отметил источник.

Он уточнил, что подобные прецеденты уже случались и не раз, а закрытая информация попадала в руки иностранных спецслужб. В отношении тех, кто допустил утечку, будут приняты очень серьезные меры.

Контрразведчики давно ведут борьбу с «черным рынком» персональных данных. Однако ощутимых результатов эти действия не приносят. Зачастую после операций ФСБ предложения по продаже личной информации россиян пропадают лишь на некоторое время, а затем появляются вновь.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери были госпитализированы Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они находились в критическом состоянии из-за отравления. Спустя неделю премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» (А-234), разработанным в России. В Москве решительно отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем ОЗХО.

18 мая стало известно, что из госпиталя выписали Сергея Скрипаля. Юлия восстановилась быстрее своего отца и покинула больницу в апреле. Британские власти не позволили российским дипломатам встретиться с ними. Местонахождение российских граждан тщательно скрывается.

6 сентября Лондон назвал имена и объявил в розыск россиян, подозреваемых по «делу Скрипалей». Были опубликованы фотографии, на которых, по утверждению британских спецслужб, запечатлены граждане России Александр Петров и Руслан Боширов, якобы организовавшие покушение.

Позже Петров и Боширов дали интервью, в котором рассказали о своей поездке в Солсбери и опровергли свою причастность к делу Скрипалей.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 25.09.18

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