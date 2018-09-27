Захарова ответила на публикацию настоящего имени «отравителя» Скрипалей

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала публикацию о том, что обвиняемый Британией в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Руслан Боширов является полковником ГРУ Анатолием Чепигой, информационным вбросом и продолжением кампании по отвлечению внимания от того, что на самом деле произошло в Солсбери.

Это стало реакцией на публикацию сайта британского проекта Bellingcat, подготовленную в сотрудничестве с изданием Insider. В частности, в материале утверждается, что Боширов «на самом деле» якобы является полковником ГРУ по имени Анатолий Чепига.

Стоит отметить, что Bellingcat ранее был замечен в публикации непроверенных материалов, которые впоследствии не находили подтверждения. «Новый вброс по Петрову и Боширову был осуществлен сразу же после выступления Терезы Мэй в Совбезе ООН на тему оружия массового уничтожения, в ходе которого она вновь озвучила обвинения в адрес России. Доказательств нет – соответственно, продолжают информационную кампанию, основная задача которой – отвлечь внимание от главного вопроса: «Что произошло в Солсбери?» – написала Захарова на своей странице в Facebook.

Как писал «Новый День», Федеральная служба безопасности проверяет каналы утечки персональных данных Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон обвинил в отравлении Скрипалей. После того, как власти Великобритании озвучили имена Петрова и Боширова в качестве подозреваемых, в СМИ появились персональные данные россиян. В частности, речь идет об анкете на получение загранпаспортов и информации о поездках за границу. Такие данные хранятся в системах «Роспаспорт» и «Перемещение» и не могут быть доступны широкой публике.

Утечка, вероятно, произошла по линии МВД России, а «сливший» информацию сотрудник и не знал, документы на кого он продает. Просто «отработал» заказ. Собеседник агентства подчеркнул, что речь не идет о разоблачающих сведениях. «Все это додумки и догадки, сделанные на пустом месте. Таким образом любую анкету можно перевернуть с «ног на голову», а заполнявшего ее человека превратить в кого угодно. Просто подобная информация, содержащая личные данные, не должна находиться в свободном обращении», – приводит «Росбалт» слова источника.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери были госпитализированы Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они находились в критическом состоянии из-за отравления. Спустя неделю премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» (А-234), разработанным в России. В Москве решительно отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем ОЗХО.

18 мая стало известно, что из госпиталя выписали Сергея Скрипаля. Юлия восстановилась быстрее своего отца и покинула больницу в апреле. Британские власти не позволили российским дипломатам встретиться с ними. Местонахождение российских граждан тщательно скрывается. 6 сентября Лондон назвал имена и объявил в розыск россиян, подозреваемых по «делу Скрипалей». Были опубликованы фотографии, на которых, по утверждению британских спецслужб, запечатлены граждане России Александр Петров и Руслан Боширов, якобы организовавшие покушение.

Позже Петров и Боширов дали интервью, в котором рассказали о своей поездке в Солсбери и опровергли свою причастность к делу Скрипалей.

Москва, Иван Гридин

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