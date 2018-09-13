«Наша жизнь превратилась в кошмар»: подозреваемые в отравлении Скрипалей раскрыли все карты

Александр Петров и Руслан Боширов, которые, по мнению британских властей, причастны к покушению на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, рассказали подробности своей поездки в Солсбери. По словам мужчин, никакими тайными агентами они не являются, про Скрипалей вообще ничего не слышали, а в Великобританию поехали в качестве туристов.

Петров и Боширов общались с главредом RT Маргаритой Симоньян, интервью опубликовано и на YouTube. «Эти люди отказались приходить в студию или куда-либо, где много людей. Сказали, что придут только ко мне в кабинет и настаивают, чтобы была одна камера, – написала Симоньян в Telegram-канале. – В итоге снимали натурально в моем кабинете, все-таки на две камеры (вторая писала ту самую обратную точку, которую мы пока решили не монтировать в интервью)».

Александр Петров и Руслан Боширов заявили, что это их настоящие имена и признали, что на фото, распространенных британской прокуратурой, действительно они. Впрочем, паспорт на камеру показать отказались из соображений безопасности близких.

В Великобританию Петров и Боширов поехали в туристических целях. «С самого начала мы хотели приехать в Лондон и «оторваться», это была не бизнес-поездка. Друзья же нам давно советовали посетить этот прекрасный город (Солсбери). Мы приехали туда, чтобы посмотреть Стоунхендж, Старый Сарум, но не смогли этого сделать, потому что в Англии 2 и 3 марта был транспортный коллапс из-за мощного снегопада, настолько мощного, что завалило практически все города», – рассказал Петров.

Мужчины хотели пробыть в городе только один день, но помешала погода. 3 марта Солсбери был завален снегом, походив полчаса, туристы промокли и решили вернуться в Лондон. На следующий день Петров и Боширов приехали в Солсбери вновь, чтобы посмотреть достопримечательности. «Но, опять-таки, в обед начался такой ливень со снегом, что мы уехали раньше времени», – пояснил один из собеседников.

При этом фигуранты «дела Скрипалей» заявили, что ничего не слышали об экс-сотруднике ГРУ. Они не отрицают, что могли проходить мимо дома Скрипалей, но попросту не знают, где он находится.

На вопрос о флаконе с женскими духами, в котором якобы перевозилось нервно-паралитическое вещество «Новичок», используемое при покушении, Петров и Боширов отметили: «Нормальным мужикам с собой возить женские духи – это не глупо? Если бы у нас что-то было, у них (службы безопасности в аэропорту – прим. ред.) бы возникли вопросы, зачем у мужчины в багаже лежат женские духи».

Собеседники Симоньян отвергли предположения о том, что являются сотрудниками разведки. «Мы предприниматели средней руки. Если мы расскажем [более подробно] про наш бизнес, то пострадают люди, с которыми мы работаем. Мы не хотим этого», – сказал Петров. Затем он уточнил, что оба заняты в фитнес-индустрии, в бизнесе по спортивному питанию.

Они добавили, что ездили в Европу и с деловыми целями, и в отпуск. ﻿«Это не значит, что мы скупаем и складируем все в сумки и привозим сюда [в Россию]. Мы изучаем рынок. Выбираем все самое необходимое из БАДов, аминокислот, витаминов, микроэлементов, возвращаемся сюда и решаем вопрос, как [представить] новинки», – пояснил Петров.

На вопрос, зачем они обратились в СМИ, собеседники ответили: «Защиты попросить». «После того как наша жизнь превратилась в кошмар, мы даже не понимали, что нам делать, куда нам идти. В полицию, СК, посольство Великобритании...» – сказал Петров. Боширов добавил, что их жизнь полностью перевернулась: «Мы на улицу выйти не можем, мы боимся, мы опасаемся за жизнь, за близких, за тех людей, которые нас знают».

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в британском городе Солсбери 4 марта. Они находились в критическом состоянии из-за отравления. Спустя неделю премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» (А-234), разработанным в России. В Москве решительно отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем ОЗХО.

18 мая стало известно, что из госпиталя выписали Сергея Скрипаля. Юлия восстановилась быстрее своего отца и покинула больницу в апреле. Британские власти не позволили российским дипломатам встретиться с ними. Местонахождение российских граждан тщательно скрывается.

6 сентября Лондон назвал имена и объявил в розыск россиян, подозреваемых по «делу Скрипалей». Были опубликованы фотографии, на которых, по утверждению британских спецслужб, запечатлены граждане России Александр Петров и Руслан Боширов, якобы организовавшие покушение.

Президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме заявил, что знает, кто такие Александр Петров и Руслан Боширов, и попросил их самих дать комментарий СМИ.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.09.18

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