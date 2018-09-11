СМИ: Покушение на Скрипалей организовала команда «чистильщиков»

В «деле Скрипалей» есть еще подозреваемые кроме тех, чьи имена были названы раньше. Как утверждают британские СМИ со ссылкой на источники в разведке, покушение готовила группа «чистильщиков» из шести человек.

У Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон подозревает в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, была группа поддержки, пишет Mirror. По данным газеты, дублирующие агенты также прибыли в Великобританию, что подстраховать главных исполнителей на случай непредвиденных обстоятельств, например, ДТП. Всего в команде было шесть человек, которых пресса именует «чистильщиками».

Петров и Боширов прибыли аэропорт Лондона Гатвик 2 марта. Другие члены группы прилетели примерно в это же время в другие воздушные гавани. Отмечается, что агенты использовали настоящие идентификационные данные людей, которые содержатся в европейских тюрьмах.

Кроме того, ранее «чистильщики» несколько раз посещали Великобританию, чтобы оставить «паспортный след». Как пояснили собеседники издания, они использовали классическую шпионскую легенду – богатые русские, заинтересованные в покупке собственности.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери были госпитализированы Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они находились в критическом состоянии из-за отравления. Спустя неделю премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» (А-234), разработанным в России. В Москве решительно отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем ОЗХО.

18 мая стало известно, что из госпиталя выписали Сергея Скрипаля. Юлия восстановилась быстрее своего отца и покинула больницу в апреле. Британские власти не позволили российским дипломатам встретиться с ними. Местонахождение российских граждан тщательно скрывается.

6 сентября Лондон назвал имена и объявил в розыск россиян, подозреваемых по «делу Скрипалей». Были опубликованы фотографии, на которых, по утверждению британских спецслужб, запечатлены граждане России Александр Петров и Руслан Боширов, якобы организовавшие покушение.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

Лондон. Другие новости 11.09.18

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